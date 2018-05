29. Mai 2018, 19:48 Uhr French Open Kerber lässt Barthel keine Chance

Steht in der zweiten Runde der French Open: Angelique Kerber

Angelique Kerber und Julia Görges haben bei den French Open die zweite Runde erreicht.

Serena Williams feierte eine gelungene Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne. Die 36-Jährige siegte bei ihrer ersten Major-Teilnahme nach 13-monatiger Babypause.

Angelique Kerber, 30, hat ihr erstes French-Open-Match seit drei Jahren gewonnen. Die frühere Nummer eins der Welt setzte sich gegen Mona Barthel (Neumünster) nach 60 Minuten 6:2, 6:3 durch und bleibt damit in deutschen Duellen seit Februar 2013 ungeschlagen. Damals hatte Kerber in Doha gegen Barthel verloren.

In Roland Garros folgte sie ihrer langjährigen Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic in die zweite Runde. Die Darmstädterin trifft nach ihrem Auftaktsieg am Montag auf die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands. Ausgeschieden ist dagegen Carina Witthöft. Die Hamburgerin kassierte beim 4:6, 2:6 gegen die Französin Fiona Ferro ihre neunte Auftaktpleite im elften Turnier der Saison.

Kerber ließ Barthel, 27, bis zum 6:2, 5:0 keine Chance und setzte trotz einiger Unkonzentriertheiten am Ende der Partie ihren Aufwärtstrend auf Sand fort. Zuletzt hatte die Kielerin mit dem Einzug ins Viertelfinale von Rom überzeugt. In der zweiten Runde bekommt es Kerber, die 2016 und 2017 in Paris jeweils ihr Auftaktmatch verloren hatte, entweder mit der Rumänin Ana Bogdan oder Marketa Vondrousova aus Tschechien zu tun.

"Die ersten Runden sind immer schwer für mich. Nach zwei Jahren ohne Sieg hier in Paris war das ein wichtiger Erfolg", sagte Kerber unmittelbar nach dem Spiel: "Das fühlt sich gut an. Ich bin froh, dass ich hoffentlich noch einige andere Runden hier spielen kann."

Auch Julia Görges gewann ihr Auftaktmatch. Görges gewann 6:4, 5:7, 6:0 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova, die schon im Finale der Australian Open stand. Damit stehen insgesamt sieben der 15 gestarteten deutschen Tennisprofis in der zweiten Runde in Paris. Görges freute sich über die 17 Asse, die ihr den Weg in die nächste Runde ebneten. "Der Aufschlag hat heute den Ausschlag gegeben", sagte sie.

Serena Williams siegt bei Grand-Slam-Rückkehr

Die US-Amerikanerin Serena Williams erreichte bei ihrer mit Spannung erwarteten Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne ebenfalls die zweite Runde der French Open. Die 36-Jährige besiegte bei ihrer ersten Major-Teilnahme nach 13-monatiger Babypause die Tschechin Kristyna Pliskova 7:6 (7:4), 6:4. Nächste Gegnerin für die ehemalige Weltranglistenerste ist entweder Ashleigh Barty (Australien/Nr. 17) oder Natalja Wichljanzewa (Russland).

Williams konnte sich gegen Pliskova, Zwillingsschwester von Mitfavoritin Karolina (Nr. 6), zu Beginn vor allem auf ihren Aufschlag verlassen. Die Rekord-Grand-Slam-Siegerin ließ im ersten Satz keine einzige Breakchance zu, konnte beim Service ihrer Gegnerin aber umgekehrt auch selbst nur selten punkten. Im zweiten Durchgang servierten beide Spielerinnen dann nicht mehr ganz so dominant, das bessere Ende hatte die US-Amerikanerin für sich.

"Mir hat es gefehlt zu spielen, mir hat Roland Garros gefehlt", sagte Williams nach dem Matchball. In Roland Garros nimmt Williams erstmals seit den Australian Open im Januar 2017 wieder an einem Grand-Slam-Turnier teil. Damals hatte sie - bereits schwanger - ihren 23. Major-Titel gewonnen. Vor den French Open hatte sie im März bei den Turnieren in Indian Wells und Miami ein erstes Comeback gewagt, war dort jedoch jeweils früh gescheitert.

Williams ist beim zweiten Major des Jahres dank ihres "Protected Ranking" am Start. Weil sie durch die Pause rund um die Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia allerdings bis auf Rang 453 der Weltrangliste abgerutscht ist, gehört sie nicht zu den 32 gesetzten Spielerinnen. Unter anderem Williams selbst hatte deshalb im Vorfeld des Turniers eine Diskussion angestoßen, ob die WTA die Regelung für die Rückkehr nach einer Schwangerschaft ändern sollte.