6. Juni 2018, 12:54 Uhr French Open Emporgestiegen im Sport der Großen

Der argentinische Tennisspieler Diego Schwartzman ist Nummer zwölf der Welt - obwohl er seinen Traum von einer Sportkarriere wegen seiner Körpergröße fast abgehakt hätte.

In Argentinien schätzen die Menschen an Schwartzman seine Passion und seinen erfrischenden Mut.

Im Viertelfinale der French Open tritt er nun gegen Rafael Nadal an.

Von Gerald Kleffmann , Paris

Wie um Himmels willen er diesen Rückstand aufgeholt habe, wurde Diego Schwartzman gefragt. Er hatte 1:6, 2:6, 3:5 zurückgelegen. Bei jeweils 5:4 im dritten und vierten Satz konnte sein Gegner Kevin Anderson mit eigenem Aufschlag zum Matchgewinn servieren. "Haben Sie 'David gegen Goliath' gelesen?", antwortete da Schwartzman. Er lächelte. "Darum habe ich gewonnen. Darum. Ich habe es als Kind in der Schule gelesen, und ich versuche, daran zu denken, wenn ich Kerle wie Kevin oder andere sehe, die zwei Meter groß sind." Profis, die ihn überragen wie Türme.

Schwartzman ist das Gegenteil davon. Mit 1,70 Metern ist er der kleinste Profi im Männertennis. Als Anderson nach seiner 6:1, 6:2, 5:7, 6:7 (0), 2:6-Achtelfinalniederlage zum Netz schritt und dem Argentinier die Hand gab, sah das aus, als habe ein Vater dem Sohn gratuliert. Anderson ist 33 Zentimeter größer, mit 2,03 Metern. Spektakulär war Schwartzmans Sieg, aber auch keine Sensation. Er hat es ja schon weit gebracht. Der 25-Jährige aus Buenos Aires ist die Nummer zwölf der Weltrangliste, ein Kämpfer und, das hebt ihn hervor, einer der wenigen, die Rafael Nadal vielleicht ärgern können. Im Januar bei den Australian Open haben sie sich in vier intensiven Sätzen aufgerieben. Und kürzlich haben die zwei in Mallorca trainiert. Im Viertelfinale in Paris treffen die beiden Freunde an diesem Mittwoch aufeinander.

Argentiniens Diego Schwartzman (vorne): Besiegte Kevin Anderson aus Südafrika, der 33 Zentimeter größer ist als er (Foto: REUTERS)

Ob er an seine Chance glaube? "Immer", entfuhr es Schwartzman sofort, "ich glaube immer, dass ich es kann. Wenn es nicht so wäre, würde ich nicht mehr spielen."

Im Tennis gibt es Überfiguren wie Nadal, Roger Federer, Maria Scharapowa, die weltweit bekannt sind. Das ist Schwartzman nicht, in vielen Gegenden ist er nur Experten und Tennisinteressierten vertraut. Aber in seiner Heimat wird er allmählich immer prominenter. Vor allem auch in jüdischen Gemeinden. Er ist Jude. Seine Vorfahren kamen aus Deutschland, Polen und Russland, ehe sie in Zeiten des Zweiten Weltkrieges auswanderten. Einem Reporter der Bild am Sonntag erzählte Schwartzman in Paris, dass seine Uroma mütterlicherseits im Waggon ins Konzentrationslager nach Auschwitz war und entkommen konnte. Viel mehr wisse er aber nicht.

Die anderen waren immer größer

So gesehen ist es ein Wunder, dass es Schwartzman überhaupt gibt, auf andere Weise ist es außergewöhnlich, dass aus ihm ein Profi wurde. Mit 13 hatten ihm Ärzte mitgeteilt, er werde nicht größer als 1,70 Meter. "Ich werde nie mehr Tennis spielen", das hat er zu Hause Mutter Silvana gesagt. Seine Enttäuschung war umso heftiger, da die drei älteren Geschwister größer sind als er, aber nur er im Sport sein Glück versuchen wollte. Im letzten Jahr hat Silvana die Geschichte auf der Internetseite der ATP Tour erzählt. Sie ist, klänge es nicht so klischeehaft, tatsächlich eine David-Story.

Was auch immer Schwartzman machte, er war der Kleinste. Fußball war seine Passion, seinen Vornamen hatte er zu Ehren Maradonas erhalten (der gar nur 1,65 Meter groß ist). Er kickte im Club Social Parque, wo einst Riquelme anfing. Als Ballverteiler zeigte Schwartzman Talent, doch er tat sich schwer, körperlich. "Er hat mir gesagt, er würde nichts gut machen im Leben, wenn die Ärzte recht behalten sollten", berichtete Silvana, "ich habe ihm gesagt, er liege falsch und seine Größe solle nicht seine Träume beeinflussen." Sie habe ihn bestärkt, an sich zu glauben. So fokussierte sich Schwartzman aufs Tennis. Aber auch das war ein Kampf - ein finanzieller.