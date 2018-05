21. Mai 2018, 18:28 Uhr Frauen Lauter Winzigkeiten

Auf ihrem Weg zu einem möglichen Triple meistern die Spielerinnen des VfL Wolfsburg im Pokalfinale den Ansturm des Dauerrivalen FC Bayern.

Von Ulrich Hartmann, Köln

Gut abgehoben: Almuth Schult, Torhüterin des VfL Wolfsburg, meistert einen Ball im Elfmeterschießen des Pokal-Endspiels gegen Bayern München. (Foto: Mirko Kappes/imago)

Sitzt ein Trainer nach gewonnenem Finale in der Pressekonferenz, ahnt man, was passiert. Es ist wie beim Weißen Hai, da hört man erst was, dann wellt sich das Wasser, dann taucht die Flosse auf, und am Ende beißt er zu. Der Trainer Stephan Lerch saß in der Pressekonferenz und schilderte genüsslich, wie seine Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg das Pokalfinale gegen Bayern München gewonnen hatten: wie sie nach torlosen 120 Minuten zwar zwei Elfmeter vergaben, wie die Torfrau Almuth Schult aber ...