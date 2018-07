16. Juli 2018, 09:08 Uhr Frankreichs Sieg bei der WM Französisches Meer der Emotionen

Mit dem Sieg der Franzosen gegen Kroatien hat die jüngste Mannschaft dieser Fußball-WM den Titel gewonnen.

Frankreichs Spieler feiern den Triumph ausgelassen, nur Trainer Deschamps blickt schon in die Zukunft.

Von Martin Schneider , Moskau

Raphaël Varane trug den WM-Pokal wie ein Baby. Er hielt ihn in seiner rechten Armbeuge und wiegte ihn hin und her, als müsse der Pokal auf dem Weg zum Bus noch einschlafen. Ab und zu streichelte er über die goldene Weltkugel, deren Kontinente so blank poliert waren, dass sein glückliches Gesicht sich darin spiegelte, wenn er zu ihr runter schaute. Er sagte Dinge wie "Ich habe keine Worte, um diese Emotionen zu beschreiben", Frankreichs Verteidiger versuchte es mit einer Spielanalyse und meinte, dass Kroatien in den ersten zwanzig Minuten sehr, sehr gut gewesen sei, nur um dann wieder zum Augenblick zurückzukommen. Schließlich meinte er: "Das hier ist etwas Großes."

Hatte Didier Deschamps vielleicht sogar unrecht? "Ich glaube, meine Spieler begreifen noch nicht, was jetzt mit ihnen passieren wird", sagte er auf der Pressekonferenz. Im Fußball gibt es nichts über einem Weltmeister-Titel, eine Steigerung ist nicht möglich. Deschamps weiß das, er hat den Pokal vor 20 Jahren als Spieler gewonnen, nun als Trainer. Er ist die dritte Person nach Mario Zagallo und Franz Beckenbauer, der das gelingt, aber als er über die Bedeutung und die Aura des WM-Titels sprach, da waren seine Haare zerzaust, sein graues Hemd mit dem Hahn darauf total durchnässt.

Weil seine Spieler, statt die Größe des Augenblicks zu begreifen, die Pressekonferenz gestürmt hatten, ihrem Trainer Bier und Wasser überkippten, ihn umarmten, seinen Namen sangen, auf den Tischen tanzten und Paul Pogba sich dann noch dafür entschuldigte, dass die Mikrofone nicht mehr funktionieren würden. Als Deschamps die Wasserlache vor sich sah, sagte er: "Nun, ich sehe, wir schwimmen im Glück."

Benjamin Mendy versucht, Präsident Macron in der Kabine den Dab beizubringen

Da war zum Beispiel Thomas Lemar, der mit einem blau-silbernen Sombrero zum Bus spazierte, oder Samuel Umtiti, der mit tragbarem Lautsprecher zum Bus tanzte und im Rhythmus laut "Vive la France" und "Kylian Mbappé" sang, als der noch versuchte, Interviews zu geben. Da war Benjamin Pavard, der sich im Interview daran erinnerte, dass er vor Kurzem noch beim VfB Stuttgart in der zweiten Bundesliga um einen Stammplatz kämpfte und nun Weltmeister ist.

Da war Antoine Griezmann, der gleich mit zwei Bieren in beiden Händen aus der Kabine kam und im Bus zur Party abwechselnd den WM-Pokal küsste und dann einen Schluck aus einer der Flaschen nahm und damit irgendwie ein bisschen seine Worte aus der Pressekonferenz bestätigte ("Ich habe noch nicht realisiert, was passiert ist").