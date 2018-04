5. April 2018, 08:37 Uhr Franck Ribéry Der Flummi, der das Glück erzwingt

Wenn Franck Ribéry vom FC Bayern auf seinem linken Flügel losdüst, wirkt es oft so, als ob das auch seine Mitspieler antreibt.

In Sevilla ist er der wichtigste Offensivspieler der Münchner - weil er das Glück erzwingt und früh Glück hatte.

Sein Vertrag läuft im Sommer aus, Ribéry würde gerne darüber hinaus beim FC Bayern spielen. Momentan gibt er eine eindrückliche Bewerbung ab.

Von Benedikt Warmbrunn , Sevilla

Die Szene, die auf dem Rasen am emotionalsten bejubelt wurde, lieferte Franck Ribéry, und am emotionalsten bejubelt wurde sie von Franck Ribéry persönlich. Der Franzose ist schon lange nicht mehr nur durch seine Dribblings und frechen Einfälle wichtig für den FC Bayern, es ist schon seine Art, die die Mannschaft mitreißt.

Wenn Ribéry auf seinem linken Flügel losdüst, wirkt es oft so, als ob das auch die Mitspieler antreibt. Wichtig war also, dass Ribéry in der 37. Minute in der Partie beim FC Sevilla diesen Pass in die Mitte des Strafraums spielte, der zwar nie bei Robert Lewandowski angekommen wäre, den aber Jesús Navas so abfälschte, dass er im Tor landete. Genauso wichtig war zudem, wie Ribéry anschließend jubelte. Er hüpfte wie ein Flummi über den Rasen, ballte die Fäuste, es war eine kindliche Freude über ein Tor, das ihm nicht einmal zugeschrieben wurde. Es war auch dieser Jubel, der dem FC Bayern den Glauben an die eigene Stärke zurückgab.

Es war ein Jubel darüber, dass das Glück zur Not erzwungen werden muss. Und ein Jubel darüber, dass nur wenige Mannschaften das Glück so gut erzwingen können wie der FC Bayern, Stichwort: Bayern-Dusel.

Schon am Samstag, beim 6:0 gegen Dortmund, war Ribéry eine der prägenden Figuren gewesen. Der bald 35-Jährige bewirbt sich zurzeit um einen neuen Vertrag in München, ihm gelingt das recht eindrucksvoll. Ribéry spielt in diesen Wochen so gut wie lange nicht mehr; auch beim 2:1 am Dienstag in Sevilla war er der wichtigste Offensivspieler der Mannschaft. Er war derjenige, der das Glück erzwang - und der früh Glück hatte.

Müller lobt Ribérys "kreative Momente"

Es lief die zwölfte Minute, gerade begann die stärkste Phase des FC Sevilla. Die Gastgeber starteten einen Angriff über ihre linke Seite, in die Mitte hinein, unterbrochen wurde er erst von Ribéry, der von seiner Seite herbeigeeilt gekommen war. Er stoppte den Angriff mit einem Foulspiel, doch damit endete seine Bewegung noch nicht. Er lief ein paar Schritte weiter, zu Wissam Ben Yedder, erst mit einem Schubser vor dessen Brust endete die Aktion. Ribéry sah dafür die gelbe Karte, was eine milde Entscheidung war.

Als der FC Bayern in der zweiten Halbzeit geordneter stand und gezielte Angriffe startete, war Ribéry an vielen Kombinationen beteiligt, auch beim Siegtor. Jérôme Boateng hatte den Ball zu ihm an die Strafraumkante gespielt, von dort passte ihn Ribéry mit einer cremigen Dropkick-Flanke in den Strafraum. Es folgte ein Kopfball von Thiago, auf die Fußspitzen von Sevillas Kapitän Escudero, ein bisschen Dusel, das 2:1. "Er hatte alles reingehauen, was er hatte", sagte Thomas Müller über Ribéry, "er ist ein aktiver Spieler, der immer wieder den Ball will, von dem wir profitieren in Sachen kreative Momente. Unabhängig von den Torbeteiligungen ist Franck immer noch ein ganz wichtiger Mann."

An der Szene, die später in der Nacht am emotionalsten gefeiert wurde, war Ribéry unbeteiligt. In der 49. Minute hatte Javier Martínez im eigenen Strafraum mit mutiger Grätsche vor dem einschussbereiten Vázquez geklärt. "Das hat definitiv auch einen Unterschied gemacht", lobte Mats Hummels: "Weltklasse, sensationell. Wir haben seine Grätsche auch ein bisschen in der Kabine gefeiert. Das war ein gefühltes Tor." Dass es diese Szene war, die sie später feierten, erzählt viel über einen Abend, an dem der FC Bayern das Glück erzwingen musste.