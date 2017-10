22. Oktober 2017, 23:08 Uhr Formel 1 Vettel zögert die WM-Entscheidung noch mal hinaus









Feedback

Lewis Hamilton gewinnt das Rennen in Austin vor Sebastian Vettel.

Damit feiert Mercedes auch den vierten Konstrukteurstitel nacheinander.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zum WM-Stand der Formel 1.

Von Philipp Schneider

Er befinde sich nun in einem Stadium der Formel-1-Saison, hatte Lewis Hamilton vor dem Start des viertletzten Rennens angekündigt, "in dem ich zu Sebastian zum ersten Mal Schach sagen kann." Das hat er nun getan, matt gesetzt hat er ihn nicht. Noch nicht. Aber es wird nach dem Grand Prix in Texas immer unwahrscheinlicher, dass Vettel noch eine Wende gelingen könnte im Duell um die Weltmeisterschaft. Der Ferrari-Pilot wurde Zweiter, Hamilton gelang der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Rennen.

Und Mercedes feierte zum vierten Mal in Serie den Gewinn der Konstrukteurs-WM.

Vor dem Start rief zum ersten Mal der zumindest bei Boxfans beliebte Krächzer Michael Buffer jeden Fahrer einzeln auf die Strecke. Buffer sollte gemeinsam mit dem ebenfalls in der Boxengasse allgegenwärtigen Sprinter Usain Bolt so etwas wie der große Brüller werden in Austin, Texas. Buffer riskierte keine Experimente und rief "Let's get ready to rumble" in sein Mikrofon. Das war natürlich Unsinn bei einem Formel-1-Rennen, passte aber thematisch zumindest zu dem hektischen Wochenende in der Box von Ferrari.

Das schöne englische Wort "Rumble" bedeutet ja nicht nur "Schlägerei", sondern "Grollen", "Poltern" oder "Rumpeln". Das letzte Rennen, bei dem die Scuderia ohne Rumpeln ins Ziel gerollt war, das war Anfang September in Monza. Danach gab es einen Crash zwischen Vettel und Räikkönen in Singapur, Motorenprobleme in Malaysia - und eine defekte Zündkerze in Suzuka. Und wer dachte, die Qualitätskontrolle der Scuderia würde in Texas zumindest mal das Niveau einer Textilmanufaktur in Kappadokien erreichen, der sah sich getäuscht.

"Wie ein Gummibärchen"

Am ersten Trainingstag fehlten Vettel eine gute halbe Sekunde auf Lewis Hamilton, anschließend wurde so viel an seinem Rennwagen zurückgebaut, dass die Rennkommissare das Auto am Samstagmorgen neu abnehmen mussten. "Es war etwas verwirrend", sagte Vettel, "ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt." Sein Ferrari sei "wie ein Gummibärchen" gewesen. Der Gummibär, 1922 vom Bonner Unternehmer Hans Riegel erfunden und auf Gelatine basierend, war eine recht drastische Analogie für ein eher hart ausgelegtes Formel-1-Auto. Im Qualifying schob sich Vettel mit seinem neuen, alten Auto bei seiner letzten Chance zumindest zwischen die zwei Mercedes und legte die zweitbeste Zeit vor.

Das war wichtig. Die erste Kurve auf dem Circuit of the Americas ist breit wie ein fünfspuriger Highway; wer als zweiter ins Rennen geht, der fährt dort auf der Innenseite. Im Vorjahr hatte Hamilton nach dem Start seinen Teamkollegen Nico Rosberg dort nach außen gedrängt und überholt. Und nun kam Vettel schneller weg als Hamilton; der Brite zog nach links, versuchte Vettel abzudrängen, ließ ihm aber genug Platz - dann bog der Ferrari als erster um die Kurve. Vettel lag nun vor den Mercedes von Hamilton und Valtteri Bottas, dahinter machte Daniel Ricciardo Druck in seinem Red Bull - und erst auf Position fünf kreiste Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Würde dieser Kampf um die Weltmeisterschaft tatsächlich noch einmal spannend werden? "Mein Speed fühlt sich ziemlich gut an", funkte Hamilton auch auf die Kopfhörer der Ferrari-Ingenieure, was in deren Köpfen für die erste Ernüchterung gesorgt haben dürfte.