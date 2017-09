16. September 2017, 16:34 Uhr Formel 1 Vettel holt sich in Singapur Pole Position vor Verstappen

Jubelt nach seinem Quali-Sieg am Samstag: der viermalige Sieger von Singapur Sebastian Vettel.









Sebastian Vettel hat die Qualifikation für den Großen Preis von Singapur am Sonntag gewonnen.

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton wurde nur fünfter - und könnte in Singapur die Führung im Klassement an Vettel verlieren.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Singapur gesichert. Der viermalige Formel-1-Weltmeister und viermalige Singapur-Sieger setzte sich am Samstag in der Qualifikation gegen Max Verstappen im Red Bull durch. Dritter wurde dessen australischer Teamkollege Daniel Ricciardo, vierter Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton kam im Mercedes nur auf Platz fünf.

Für Vettel ist es die dritte Pole Position der Saison - und eine besonders wichtige. Derzeit liegt Hamilton in der Fahrerwertung mit 238 Punkten nur drei Punkte vor dem Deutschen. Mit einem Sieg in Singapur kann Vettel an die Spitze des WM-Klassements zurückkehren.

Singapur ist die Station der verbleibenden sieben Rennen, die Ferrari vielleicht am besten und Mercedes am wenigsten liegt. Die Scuderia läuft auf winkeligen Kursen am besten, der lange Silberpfeil läuft auf schnellen Pisten mit vielen Geraden. "Ich hatte im Training einige Probleme, aber das Auto kam genau rechtzeitig", sagte Vettel nach der Qualifikation. "Ich liebe diese Strecke, und wenn dann das Auto mitspielt, ist es perfekt."

Ungewöhnlich gut schloss das McLaren-Duo Fernando Alonso (Spanien) und Stoffel Vandoorne (Belgien) auf den Rängen acht und neun ab. Pascal Wehrlein (Worndorf) belegte im unterlegenen Sauber den 19. Platz und ließ damit immerhin seinen Teamkollegen Marcus Ericsson (Schweden) hinter sich.