1. Oktober 2017, 11:01 Uhr Formel 1 Vettel fährt wie Moses durch das Rote Meer

Macht Platz um Platz in Sepang gut: Sebastian Vettel landet am Ende auf dem vierten Platz.









Sebastian Vettel gelingt beim großen Preis von Malaysia eine grandiose Aufholjagd vom letzten Startplatz.

Das Rennen gewinnt Max Verstappen vor Lewis Hamilton.

Von Philipp Schneider

Um 8.31 Uhr deutscher Zeit jaulte der Motor auf in einer Garage in Malaysia und hinaus rollte ein Auto. Das allein war natürlich noch keine Sensation, auch in Malaysia fahren Autos. Aber weil die Garage überschrieben war mit dem Namen von Sebastian Vettel, erreichte diese Meldung doch noch einen beachtlichen Nachrichtenstatus. Ja, Vettels Dienstwagen fuhr wieder. Dem Anschein nach beschleunigte sein Ferrari, er ließ sich bremsen und lenken, was im Wettbewerb um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 nicht schaden kann. Um 8.31 Uhr deutscher Zeit konnte allerdings noch niemand ahnen, dass Vettel mit ihm ein kleines Wunder vollbringen sollte.

Außer natürlich Vettel selbst, der ja seinen traurigen Mechanikern am Vortag angekündigt hatte: "Keine Sorge, Jungs, wir haben ein schnelles Auto. Da ist noch viel drin."

In der Tat war einiges drin in diesem letzten Rennen in Malaysia. Beispielsweise ein Sieg von Max Verstappen, der erst zweite in der Karriere des 20-jährigen Holländers. Vor allem aber gab es eine irrwitzige Aufholjagd von Vettel. Als Letzter fuhr er los, als Vierter preschte er über die Ziellinie - nur zwei Plätze hinter seinem WM-Rivalen Lewis Hamilton. Numerisch hat der Brite den Abstand auf Vettel um sechs Zähler auf 34 Punkte vergrößert. Psychologisch ist er allerdings kleiner geworden, nach diesem Höllenritt von Sebastian Vettel.

Am Vortag hatte sein Auto zweimal gestreikt, weswegen Vettel am Ende keine einzige gezeitete Runde vorweisen konnte, um sich um die beliebteren der insgesamt 20 Startplätze in Sepang zu bewerben. Erst gab es im Vormittagstraining einen Energieverlust, weswegen Vettels Mechaniker innerhalb von zweieinviertel Stunden sozusagen eine Operation an der offenen Haube gelingen musste. Doch dann dem Einrollen schlug Vettel wieder Alarm: "Kein Druck!"

Dieser riesige Schlamassel von Malaysia hatte am Ende doch noch etwas Gutes für Vettel. Er hat jetzt für die verbliebenen fünf Rennen einen neuen Motor, einen neuen Turbolader und eine neue Energierückgewinnungseinheit im Auto verbaut. Es sind seine jeweils fünften Teile in dieser Saison. Vier sind erlaubt. Normalerweise hätte Vettel für diesen Eingriff seiner Mechaniker eine Strafversetzung um 20 Plätze erhalten. Das mathematisch Geniale am Geschraube in der Garage der Scuderia war also: Da ja Vettel ohnehin als Letzter in dieser Rennen starten musste, konnte ihm eine Strafversetzung egal sein. Weiter hinten als ganz hinten gibt es nicht einmal in der Formel 1.

Natürlich gab es dennoch bessere Ausgangssituationen für ein spannendes Rennen als diese in Malaysia. Die maximale Distanz trennte die WM-Rivalen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, der Brite stand ganz vorne und der Deutsche ganz hinten. Und neben Hamilton parkte: niemand. Normalerweise hätte von dort Vettels Kollege Kimi Räikkönen ins Rennen starten sollen. Allerdings hatte nun, einen Tag nach Vettel, der Finne beim Einrollen Probleme mit seinem Motor. Er schaffte es nicht einmal in die Startaufstellung.

"Ich will nur nicht wieder ins Sandwich", flehte Max Verstappen kurz vor dem Start in ein Fernsehmikrofon, was recht lustig war. Im Rennen in Singapur war der Holländer ja bekanntlich zwischen die Räder der Ferraris geraten, Kimi Räikkönen links, Vettel rechts, und nach allerlei Rempeleien hatten alle drei die erste Runde nicht überstanden. 490 Meter sind es in Malaysia bis zur ersten Kurve. Es gibt in Sepang reichlich Platz, um sich zu berühren und von der Strecke zu befördern. Aber diesmal blieb es friedlich. Auch weil der fehlende Räikkönen unfreiwillig etwas Platz geschafft hatte.

Valtteri Bottas gelang gefühlt ein ähnlich guter Start wie in Österreich, bei dem Vettel damals einen Fehlstart gewittert hatte, er überholte Ricciardo und schoss so (weil Räikkönen gar nicht mitfuhr) vor von Rang fünf auf drei.

Verstappen setzt sich in der vierten Runde an die Spitze

Vettel machte in der ersten Runde gleich sechs Plätze gut, tastete sich so vor auf Position 13. Nach drei Runden war Vettel schon Elfter, allerdings blockierte nun vor ihm zunächst das gefühlt sehr breite Heck von Fernando Alonsos McLaren die Sicht auf die punktebringenden Plätze. Auch an der Spitze geschahen erstaunliche Dinge: Verstappen griff Hamilton an und setzte sich in Runde vier erstmals an die Spitze des Feldes.

Vettel hatte sich eine etwas härtere Reifenmischung aufziehen lassen. Das Kalkül war, dass er länger draußen bleiben und so Zeit würde gut machen können, sobald die (mutmaßlich langsameren) Autos vor ihm zum ersten Halt an die Box fahren würden. Ferrari war ja eigentlich hochgradig überlegen in Malaysia: Am ersten Trainingstag waren die roten Wagen eine Sekunde schneller als Mercedes. Und auch nach dem dritten Training trennten Vettel und Hamilton noch immer eine halbe Sekunde.