10. Juni 2018, 23:17 Uhr Formel 1 Vettel berauscht sich am neuen Motor

Sebastian Vettel gewinnt in Montreal und ist nun wieder WM-Führender in der Formel 1 vor Lewis Hamilton.

Der Brite hatte am Mittwoch von Mercedes erfahren, dass sein Team im Vergleich zur Konkurrenz erst später neue Motoren bekommt.

Doch allein am Motor hat Vettels Triumph in Kanada nicht gelegen, zumal Hamiltons Team-Kollege Valtteri Bottas auf Rang zwei, also zwei Plätze vor Hamilton, landete.

Von Philipp Schneider

Die Stimme von Lewis Hamilton knarzte gut hörbar im Boxenfunk, 34 von 70 Runden waren gefahren in Montréal. Dazu muss man wissen, dass niemand bei Tempo 300 so lässig funken kann wie der viermalige Weltmeister aus England. Hamiltons Stimmlage zeigt dann einen Grad an innerer Erregung, den andere Menschen haben, wenn sie nach Feierabend in der warmen Badewanne liegen und Pink Floyd hören. "It's Hammertime", funkten die Mercedes-Ingenieure zur Bestätigung an Hamilton zurück, und an normalen Renntagen sorgt dieser Satz bei den Konkurrenten für Grausen. Hammertime ist so etwas wie Hamiltons persönliche Bezeichnung für jene innere Gemütslage, in die er sich versetzt, bevor er, meist im Qualifying, eine neue Bestzeit auf die Strecke setzt. Am Sonntag aber bewirkte die Reminiszenz an Hamiltons maximales Leistungsvermögen kein Grausen, sondern amüsierte Verwunderung. Schließlich stritt der sich gerade nicht etwa mit seinem WM-Konkurrenten Sebastian Vettel um den Rennsieg. Er duellierte sich mit Kimi Räikkönen. Um Platz fünf.

Vettel dagegen rollte 36 Runden später ziemlich lässig als Erster über die Ziellinie, nach einem berauschenden und zu keiner Zeit gefährdetem Start- und Zielsieg. Beziehungsweise nach 35 Runden. Weil das kanadische Model Winnie Harlow - als eine Art Maskottchen - die Zielflagge schwenken durfte, und sie diese bereits eine Runde zu früh schwenkte. Kein Witz. Auswirkungen auf das Ergebnis hatte das nicht. "Grazie, Grazie, Grazie Ragazzi!", rief also Vettel seinen italienischen Teamkollegen zu, 14 Jahre nachdem ein von Michael Schumacher gelenkter Ferrari in Kanada der Schnellste gewesen war.

Es war der 50. Rennsieg in der Karriere des viermaligen Weltmeisters aus Heppenheim, oder wie sie nun in ganz Italien rufen werden: Il Cinquanta! Hamilton wurde Fünfter, hinter seinem Teamkollegen Bottas und den Red Bulls von Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Für Vettel genügte all dies, um nach dem siebten von 21 Rennen wieder die Führung in der Gesamtwertung zu übernehmen. Mit einem Punkt Vorsprung vor Hamilton. Und wenn man so will, ging für den Engländer eine leidige Geschichte zu Ende, die am Mittwoch begonnen hatte.

"Es ist nun schon das siebte Rennen mit dem selben Motor", klagt Hamilton

Am Mittwoch hatte sich Mercedes für eine Schludrigkeit entschuldigen müssen. Eigentlich hätten die Rennwagen in Kanada neue Motoren erhalten sollen, der neue und verbesserte Antrieb wird nun aber erst in zwei Wochen beim Rennen im französischen Le Castellet geliefert werden. Als Grund wurden "Qualitätsprobleme" genannt, offenbar waren am Kurbelgehäuse Abweichungen um Winzigkeiten festgestellt worden. Ferrari dagegen verbaute in dieser Woche planmäßig einen neuen Motor in Vettels Dienstwagen und verhalf ihm damit am Samstag in der Qualifikation zu einer Rekordzeit auf dem 4,3 Kilometer langen Circuit Gilles Villeneuve.

Mit einem neuen Motor in Kanada zu starten, während der größte Konkurrent noch mit dem alten unterwegs ist, ist nicht etwa zu vergleichen mit der Freude eines Radfahrers bei der Tour de France, der sich als einziger von einem E-Bike den Mont Ventoux hochschieben lässt. Das nicht. Aber ganz nett ist es schon.

Entsprechend schlecht gelaunt war Hamilton, als ihm Mitte der Woche dämmerte, dass Konkurrent Vettel in einem kräftigeren Auto in ein höchstwahrscheinlich beschwingteres Wochenende starten würde. "Es ist nun schon das siebte Rennen mit dem selben Motor", klagte Hamilton. "Mit steigender Laufleistung verliert man immer mehr Power. Auf einem Kurs wie Montreal sind die negativen Auswirkungen dann umso größer."

In der Tat fallen einem nicht viele Rundkurse ein, auf denen sich ein Fahrer mehr an überlegener Motorenleistung erfreuen kann als auf jenem auf der Ile Notre-Dame. Nirgendwo wird härter gebremst, und auf den vielen langen Geraden lässt es sich vortrefflich überholen.