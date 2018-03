24. März 2018, 19:07 Uhr Formel 1 Statt Grid Girls gibt's jetzt Grid Kids

Vor Beginn der neuen Formel-1-Saison finden die Neuerungen der Rennserie nicht bei allen Anklang.

Über Halo, die fehlenden Grid Girls und die neuen Startzeiten wird besonders viel diskutiert.

Der neue Besitzer der Rennserie, Liberty Media, will "Innovation in eine Sportart hineintragen, die bereits großartig ist".

Von Philipp Schneider, Melbourne

Anfang 2017 hat der amerikanische Unterhaltungskonzern Liberty Media die Rechte an der Formel 1 erworben. Für 4,4 Milliarden Dollar. Seither erschließt die Dreierspitze Chase Carey, Sean Bratches und Ross Brawn nach und nach jene digitalen Geschäftsfelder, die unter Bernie Ecclestone vernachlässigt worden waren. Nachdem in der vergangenen Saison bereits zarte Veränderungen in der Außenwirkung der Rennserie sichtbar wurden, etwa der Boxring-Krächzer Michael Buffer auch beim Rennen in Austin brüllte, gibt es in dieser Saison gleich eine ganze Reihe von Neuerungen. Nicht für alle ist Liberty Media verantwortlich. Dennoch: In Zeiten der Digitalisierung und sozialer Netzwerke ist die Verwirrung groß in der Formel 1. Sie macht auch nicht vor dem Fahrerlager halt, wie ein Dialog zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel aus Melbourne verdeutlicht.

Moderator: "Herr Vettel, Sie haben gesagt, dass Sie persönlich trotz des Einstiegs von Liberty Media den sozialen Medien nach wie vor nicht näherrücken wollen ..."

Hamilton (blickt zu Vettel): "Ich dachte, du bist bei den sozialen Medien?!"

Vettel: "Nein."

Hamilton: "Ich dachte, ich folge ... irgendjemand?!"

Vettel: "Wer auch immer das ist: Herzlichen Glückwunsch!"

Außer den von Liberty Media angestoßenen Änderungen, mit denen das Unternehmen die Rennserie in einen Unterhaltungskonzern verwandeln möchte, gibt es weitere Neuerungen - etwa den Kopfschutz Halo und eine größere Auswahl an Reifen. Ein Überblick vor dem Saisonstart an diesem Sonntag (7 Uhr) in Melbourne:

Der Halo

Für die Einführung des sieben Kilogramm schweren Schutzbügels aus Titan, der sich von dieser Saison an oberhalb und seitlich der Köpfe der Fahrer spannt, kann Liberty Media nichts. Er ist eine Antwort auf die Unfälle von Henry Surtees (Formel 2), Justin Wilson und Dan Wheldon (Indycar) sowie Jules Bianchi (Formel 1) und soll die Köpfe der Fahrer vor umherfliegenden Teilen schützen. Nach allem, was bekannt ist, hat der Halo weltweit noch keinen einzigen Fan. "Fürchterlich, der Halo ist der größte Rückschritt", sagt der dreimalige Weltmeister Niki Lauda: "Jeder soll sich entscheiden, ob er einen Kiosk aufmachen oder in der Formel 1 fahren will." Max Verstappen findet ihn "hässlich", Nico Hülkenberg "grässlich", und Toto Wolff, der Mercedes-Motorsportchef, sagt: "Wenn man mir eine Kettensäge gibt, schneide ich den Halo einfach ab." Wolff sagt aber auch: "Als Verantwortliche gegenüber dem Sport hätten wir schon längst eine Lösung finden müssen, bei der auch das geschützte Auto noch aussieht wie ein Rennauto." Es läuft wohl darauf hinaus, dass der Halo so lange am Auto bleiben wird, bis der Weltverband Fia, Liberty Media und die Teams eine Lösung präsentieren, bei der Lauda nicht denkt, jemand eröffne einen Kiosk.

Und ehe es soweit ist, hat zumindest die Flip-Flop-Industrie große Freude an dem Bügel, der von oben betrachtet aussieht wie eine dieser Open-Air-Fußschlappen zum Flanieren am Strand, in denen sich ein Steg spannt zwischen den Zehen. Force India gab nun als zweites Team eine Kooperation mit einem Flip-Flop-Hersteller bekannt. Der brasilianische Produzent Havaianas wird "bei ausgewählten Rennen" mit seinem Schriftzug auf dem Halo werben. Wenige Tage zuvor hatte McLaren einen Deal mit dem britischen Sandalenproduzenten "Gandys" abgeschlossen. Die Helm-Aussicht auf die Werbung muss Fernando Alonso also auch aushalten. Übrigens, es gab schon die wilde Überlegung, Werbung als Laufschrift über den Halo zu spielen. Wolff sagt: "Wenn es so weit kommt, dann sind wir mit der Formel 1 in Hollywood. Oder eher im Disneyland."