9. Juni 2018, 21:12 Uhr Formel-1-Qualifying Sebastian Vettel holt die Pole Position in Kanada

Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Montréal fährt der Ferrari-Pilot die schnellste Runde. WM-Rivale Lewis Hamilton reiht sich erstaunlich weit hinten ein.

Sebastian Vettel ist im Qualifikationstraining zum Großen Preis von Kanada die Bestzeit gefahren. Der Ferrari-Fahrer aus Deutschland drehte in 1:10.764 Minuten die schnellste Runde auf der Strecke in Montréal und startet damit beim Rennen am Sonntag von der Pole Position. Zweiter wurde Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) mit einem Abstand von 97 Tausendstelsekunden auf die schnellste Zeit. Drittschnellster war Max Verstappen aus den Niederlanden, der in seinem Red Bull 173 Tausendstelsekunden langsamer war als Vettel.

"Am Freitag habe ich keinen Rhythmus gefunden, aber heute hat es klick gemacht. Das Auto wurde immer schneller", sagte Vettel. Ferrari hatte zuletzt 2001 mit Kanada-Rekordsieger Michael Schumacher (sieben Erfolge) in Montréal auf dem besten Startplatz gestanden.

Vettels größter WM-Rivale Lewis Hamilton (England), der den Großen Preis von Kanada bereits sechsmal gewinnen konnte, geht lediglich von Platz vier aus ins Rennen. Fünfter wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen vor dem zweiten Red-Bull-Fahrer und Gewinner des letzten Rennens in Monaco, Daniel Ricciardo aus Australien. Der deutsche Renault-Pilot Nico Hülkenberg wurde Siebter.

Für Vettel, der seinen 50. Formel-1-Sieg im Visier hat, war es die 54. Pole Position insgesamt und die vierte der Saison. In der WM-Wertung führt Hamilton mit 110 Punkten vor Vettel (96) und Verstappens Teamkollegen Daniel Ricciardo (Australien/72).