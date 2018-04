8. April 2018, 20:22 Uhr Formel 1 Mehr Action war selten

Sebastian Vettel gewinnt dank einer fahrerischen Meisterleistung den Grand Prix von Bahrain.

Das Rennen ist eine enge Nummer, die Nerven liegen zwischenzeitlich blank.

Beim Boxenstopp von Kimi Räikkönen ereignet sich ein Drama: Weil die Ampel fälschlicherweise Grün zeigt, fährt der Pilot einen Ferrari-Mechaniker an.

Von Elmar Brümmer, Sakhir

Ein Rennen, das über die Reifen, den Benzinverbrauch und die Strategie entschieden wird, kann tatsächlich spannend sein. Und wie! Der Große Preis von Bahrain, der zu einer neuerlichen Demonstration von Ferrari und Sebastian Vettel werden sollte, kippte am Sonntag auf den letzten zehn Runden. Vettel ging volles Risiko, sparte sich den letzten Boxenstopp und wehrte sich mit Reifen, deren Verfallsdatum längst überschritten war, energisch gegen Valtteri Bottas im Silberpfeil.

In der vorletzten der 57 Runden ist der von Rang drei gestartete Finne dran, zwei Chancen im letzten Umlauf bleiben dem Verfolger gegen den sich in seinem 200. Grand Prix tapfer und clever wehrenden Heppenheimer. Doch selbst 310 km/h reichen Bottas im ersten Anlauf nicht. Die Beiden jagen sich bis auf die Zielgerade, die Flagge fällt, Raketen steigen in den Nachthimmel über Bahrain - und Vettel schickt seinem 49. Grand-Prix-Sieg einen Jodler hinterher: "Mammamia!" Eine fahrerische Meisterleistung. "Die Reifen waren in den letzten zehn Runden total hinüber", gesteht der Sieger, der die WM-Wertung nach seinen beiden Aufaktsiegen mit der Optimalpunktzahl 50 anführt. Es folgen die Mercedes-Piloten, der drittplatzierte Lewis Hamilton (33) sowie Bottas (22).

Nach dem eher langweiligen Saisonauftakt in Melbourne mit nur fünf Überholmanövern und einer allein durch einen Computer-Rechenfehler erzeugten Spannung alarmierten Sportbehörde und Vermarkter vor dem Großen Preis von Bahrain die Technikchefs der Rennställe. Auf die Schnelle sollten sie neue Front- und Heckflügel beschließen, damit wieder mehr überholt werden kann. Die Ingenieure lehnten ab, und der Flutlicht-Grand-Prix bestätigte das Veto nur: Mehr Action von vorne bis hinten war selten.

Schon in der Startkurve schiebt Bottas sich und seinen Silberpfeil am Landsmann Kimi Räikkönen im Ferrari vorbei, Max Verstappen springt im Nu von Rang 15 auf elf, und es geht munter so weiter. Der Niederländer, der wegen eines Qualifying-Unfalls und den sich anschließenden Reparaturen nach hinten versetzt wurde, hängt im Heck von Lewis Hamilton. Der Titelverteidiger hatte auch fünf Startplätze verloren, weil ein Getriebefehler entdeckt worden war.

Zweite Runde, und schon will es Verstappen wissen: Er setzt sich gleichauf mit dem Mercedes, Hamilton zieht zwar instinktiv zur Seite, aber das reicht nicht, um die Kollision zu vermeiden. Als sich Verstappen vorbeirüpelt, schlitzt er sich den rechten Hinterreifen auf.

Kaum sind die Bergung und die virtuelle Safety-Car-Phase abgeschlossen, überholt Lewis Hamilton gleich drei Autos auf einen Schlag - jene von Nico Hülkenberg, Fernando Alonso und Esteban Ocon. Als Verstappen endgültig ausrollt, schnappt sich der Brite schon den nächsten und pendelt sich in der achten Runde auf Rang vier ein. "Jetzt beginnt das Spiel, Lewis. Wir bleiben bei Plan A", funkt der Mercedes-Kommandostand ins Cockpit, als Sebastian Vettel nach 19 Runden an die Box kommt und die Spitze an Bottas verliert.

Ferraris Aufschwung hat mit der verbesserten Motorleistung zu tun

Auch Räikkönen und Bottas kommen rein, damit ist Hamilton vorübergehend in Führung. Ferrari aber hat sich seit Melbourne verbessert, der Aufschwung hat mit besserer Motorleistung zu tun. Auf den Geraden ist der Antriebsstrang aus Maranello schon ebenbürtig mit Branchenprimus Mercedes, entscheidender aber ist, dass in langsamen und mittelschnellen Kurven Zeit gut gemacht werden konnte, weil die Fahrzeugbalance ausgeglichen und das Untersteuern abgestellt wurde. "Die Autos haben noch in Melbourne vorne geschoben wie eine Kuh", gestand Vettel.

Nach 27 von 57 Runden stoppt auch Hamilton, nachdem er sich zuvor ein Abwehrduell mit Vettel geliefert hat. Auch er auf den haltbaren Pneus, weshalb es sein einziger Stopp bleibt. Vettel würde, so zumindest die Berechnungen zur Rennmitte, noch einmal an die Box kommen. Reichlich Action also Richtung Finale, zumal Ferrari offenbar stärker auf den Benzinverbrauch achten muss als die Konkurrenz von Mercedes. Vettel droht die Zange von Bottas und Hamilton. Die Strategen bei beiden Teams übernehmen wieder die Führung. Und Hamilton fragt an der Box nach: "Bin ich schnell genug? Was habt ihr vor?" Mercedes befürchtet, dass Vettel doch nicht mehr stoppen wird. Der Große Preis von Bahrain wird jetzt zur engen Nummer.

Und die Nerven liegen blank. Als Kimi Räikkönen in der 37. Runde eilig an die Ferrari-Garage bestellt wird, rast der Finne los, obwohl das rechte Hinterrad noch nicht runter ist. Er erwischt einen Mechaniker (der laut Ferrari einen Schien- und Wadenbeinbruch erleidet), bremst sofort wieder ab, steigt aus. Der Mechaniker wird auf dem Boden behandelt. Die Frage bleibt: Warum ist dem Piloten Grün auf der Ampel gezeigt worden?