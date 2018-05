27. Mai 2018, 18:36 Uhr Formel 1 Kein Vorbeikommen

Kaum Reifenwechsel, kaum Überholvorgänge - das Rennen in Monaco bringt wenige Überraschungen. Daniel Ricciardo gewinnt vor Sebastian Vettel, der ein paar Punkte auf den Gesamtführenden Hamilton gutmacht.

Der Australier Daniel Ricciardo hat dem Red-Bull-Team in Monaco zum 250. Grand Prix einen Start-Ziel-Sieg geschenkt. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erreichte den zweiten Platz. Wirklich zufrieden sein konnte der Heppenheimer trotz eines starken Rennens aber nicht: Weil Lewis Hamilton (England) mit Platz drei den Schaden auf der Mercedes-Problemstrecke Monaco in Grenzen hielt, machte Vettel in der WM-Wertung nur drei Punkte auf seinen Dauerrivalen gut.

Dort führt Weltmeister Hamilton nach sechs von 21 Rennen mit 110 Zählern immer noch recht deutlich vor Vettel (96), der auch im vierten Anlauf seinen 50. Grand-Prix-Sieg verpasste. Ricciardo liegt trotz seines zweiten Saisonsiegs aufgrund von zwei Ausfällen mit 72 Zählern als WM-Dritter ein gutes Stück dahinter.

Im Vorjahr noch hatte Ferrari im Fürstentum dominiert, während Mercedes unter anderem aufgrund seines langen Radstands große Probleme hatte. Im diesjährigen Klassiker war das Bild ein anderes: Die Scuderia musste Red Bull den Vortritt lassen, während Mercedes offenbar seine Lehren aus dem Tief von 2017 gezogen hat. Ricciardos Teamkollege Max Verstappen, der seine guten Chancen auf den Sieg mit einem kapitalen Crash im dritten Training zerstört hatte, kämpfte sich vom letzten Startplatz zumindest noch auf Platz neun nach vorne. Unter dem Strich ist der 20-jährige Niederländer dennoch der Verlierer des Wochenendes. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) erreichte den achten Rang.

Verfolgung durch die Häuserschlucht: Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hält sich nach gelungenem Start bis zum Schluss an der Spitze des Feldes. (Foto: Dan Istitene/Getty Images)

"Ich habe hier noch eine Rechnung offen", hatte Ricciardo schon vor dem ersten Training erklärt. 2016 war dem Australier in Monaco seine erste und bis Samstag einzige Pole Position gelungen, den prestigeträchtigen Sieg aber hatte er wegen eines Fehlers seiner Boxencrew verpasst. In diesem Jahr setzte er die Bestzeit in jeder Trainingseinheit sowie im Qualifying und war auch im Rennen nicht zu schlagen. Ricciardo war bislang ein Spezialist für Überraschungssiege: Bei keinem seiner sechs vorherigen Erfolge startete der Australier aus der ersten Reihe, 2017 in Baku gewann er sogar von Startplatz zehn. Der mit 3,337 km kürzeste Kurs im Formel-1-Kalender ist extrem verwinkelt. Hier kommt es weniger auf Motorleistung, sondern vor allem auf Abtrieb in den Kurven an - genau das ist die Stärke des RB14.

In zwei Wochen in Kanada geht es dann wieder auf eine für Mercedes geeignetere Strecke: Auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ist vor allem Motorleistung gefragt. Hamilton gewann dort zuletzt dreimal in Folge. Von Startplatz zwei kam Vettel einen Tick besser weg als Ricciardo, aber der Weg zur ersten Kurve in Monaco war nicht lang genug für einen ernsthaften Überholversuch. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht fuhren die Piloten durch die engen Straßen des Fürstentums, allein Verstappen mit dem überlegenen Red Bull gelangen im hinteren Feld einige Überholmanöver.

Weltverband spricht Ferrari frei Der Motorsport-Weltverband FIA hat den Formel-1-Rennstall Ferrari vom Verdacht der Manipulation freigesprochen - umstritten war etwa dessen Gestaltung des neuen Cockpitschutzes. "Im Reglement steht, dass der Wettbewerber der FIA nachweisen muss, dass der Wagen zu jedem Zeitpunkt des Einsatzes reglementkonform ist. Das konnte Ferrari in Monaco tun", wurde Rennleiter Charlie Whiting am Rande des Großen Preises im Fürstentum in einer Medienrunde mit Fachjournalisten zitiert. Allerdings, so räumte Whiting ein, seien den FIA-Vertretern beim Großen Preis von Aserbaidschan durchaus Bedenken gekommen. Diese habe die Scuderia Mitte Mai beim Formel-1-Rennen in Spanien aber ausräumen können. Ferrari war zuletzt vonseiten der Konkurrenz immer wieder direkt oder indirekt vorgeworfen worden, sich durch verbotene Ölverbrennung, durch unzulässige Aerodynamikteile am Cockpitschutz Halo oder mittels Umgehung des vorgeschriebenen Batterie-Energielimits Vorteile zu verschaffen. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hatte indes gelassen auf die Diskussion reagiert. "Gerüchte gibt es immer. Ich vertraue Ferrari. Ich vertraue darauf, dass wir das Richtige machen", sagte der viermalige Weltmeister aus Heppenheim: "Ich vertraue auch der FIA, sie muss sich darum kümmern. Und diesen Job haben sie bisher gut gemacht." SID

Hamilton hatte früh Probleme mit abbauenden Reifen. Schon nach der zwölften von 78 Runden kam der Champion an die Box, Vettel wechselte vier Runden später. Während der Brite auch mit dem stabileren Ultrasoft Probleme hatte, beklagte Ricciardo bald Schwierigkeiten beim Runterschalten. Vettels Rückstand verringerte sich zwar auf rund eine Sekunde, überhaupt lagen die Top Fünf dicht beieinander. Am Ende war aber im Nadelöhr Monaco auf ähnlichem Niveau mal wieder kein Vorbeikommen.