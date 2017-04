10. April 2017, 08:22 Uhr Formel 1 in Schanghai "Wir sind die Schnellsten, Mann!"









Nach Lewis Hamiltons Sieg beim Formel-1-Rennen in China liegen er und Sebastian Vettel gleichauf in der WM-Wertung.

"Das wird eines meiner engsten Titelrennen werden, wenn nicht das engste überhaupt", glaubt Hamilton.

Die Machtverhältnisse haben sich verschoben, Mercedes dürfte in dieser Saison kein Alleingang gelingen.

Von Elmar Brümmer

Lewis Hamilton und Sebastian Vettel haben zwar nach dem Rennen im Parc fermé zunächst noch ihre Helme auf, aber um zu erkennen, wie die beiden Ausnahmefahrer der Formel 1 miteinander umgehen, muss man ihnen nicht unbedingt ins Gesicht sehen. Die Intensität der Gesten und Berührungen zeigte auch nach dem Großen Preis von China: Da haben sich zwei gefunden, zum Wohl der ganzen Serie.

"Bromance", eine innige Beziehung unter Männern, nennen das die Briten, und die BBC schwärmt schon von einem Duell der Ikonen. Im taktisch bestimmten, aber dennoch munteren zweiten Grand Prix der Saison kam es auf der Strecke zwar nicht zu einem britisch-deutschen Rad-an-Rad-Duell. Doch nach der gelungenen Revanche des Mercedes-Piloten für die Auftaktniederlage in Melbourne liegen die beiden Rivalen jetzt punktgleich an der WM-Spitze. Hamilton bestätigte dann auch die Annahme der BBC: "Das wird eines meiner engsten Titelrennen werden, wenn nicht das engste überhaupt."

Die letzten Meter sind ja oft die entscheidenden, nach 56 anstrengenden Runden absolvierte sie Lewis Hamilton voll konzentriert. Minutiös parkte der Sieger des Großen Preises von China in der Boxengasse, schnallte sich los, nahm das Lenkrad ab. Dann blickte er hoch, und dort sah er ein Schild mit einer überdimensionalen Eins direkt vor sich. Der Mercedes-Werksfahrer war angekommen. Und er dürfte Genugtuung empfunden haben über das geglückte Comeback der Silberpfeile.

Nuancen werden die Meisterschaft entscheiden

Nach den schwierigen Bedingungen bei seinem 54. Grand-Prix-Sieg wurde Hamilton von seinem Renningenieur "Meisterklasse" bescheinigt. Sebastian Vettel attestierte dem Gegenspieler die Ausnahmestellung: "Ich habe versucht, zu ihm aufzuschließen. Aber jedes Mal hatte er eine Antwort." Und Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wusste: "An solch' schwierigen Tagen willst du niemanden anders im Auto haben als Lewis."

Beim 150. Start des Mercedes-Teams in der Formel 1 demonstrierte der Sieger mit dem Grand Slam des Motorsports (Pole-Position, Sieg, schnellste Runde und Führung in jeder Runde) eindrucksvoll seinen Anspruch auf den verlorenen Titel. Mal grinste er während der Nationalhymne in sich hinein, mal faltete er die Hände in einer Geste der Dankbarkeit. Aus Vettel war die Freude schon auf der Auslaufrunde herausgebrochen - und so etwas geschieht selten, wenn der Heppenheimer nur Zweiter wird: "Wir sind die Schnellsten, Mann, die Schnellsten! Nächstes Mal gewinnen wir."

Es sind Nuancen in der Fahrzeugabstimmung, die in dieser Saison den Zweikampf Silber gegen Rot entscheiden werden, abhängig von der speziellen Beschaffenheit der jeweiligen Strecke. In Shanghai kamen grenzwertige Trainings- und Wetterbedingungen hinzu. Und auch wenn Vettel noch so oft erklärte, Mercedes bleibe das Maß aller Dinge, ist Hamilton gewarnt: "Es ist sehr, sehr eng. Und es wird Zeiten geben, in denen es noch enger wird, wenn das Safety-Car keine Rolle spielt. Darauf freue ich mich. Es ist ein Rennjahr, in dem alles passen muss."