10. Juni 2018, 16:24 Uhr Formel 1 in Kanada Montreal muss mehr Bling Bling bekommen

Formel-1-Strecke in Montreal: Schon schön, soll aber noch schöner werden

Im aktuellen Rennkalender der Formel 1 folgt Montreal direkt auf Monte Carlo. Unterschiedlicher können zwei Stadtkurse und zwei Arten von Publikum nicht sein.

Nirgendwo wird härter gebremst, selten der Motor so strapaziert wie in Kanada. Die Begeisterung für den Motorsport ist in der ganzen Stadt zu spüren.

Für die neuen Betreiber der Formel 1 ist es aber mittlerweile zu unglamourös: Nach dem Rennen am Sonntag werden die Bagger anrücken, ein 30 Millionen teures Boxengebäude soll entstehen.

Von Elmar Brümmer, Montreal

Ein Grand-Prix-Sieger, der die dicke Daunenjacke über seinen Rennanzug ziehen muss, damit er die Podiumszeremonie ohne gesundheitliche Schäden übersteht: So hat an einem bitterkalten Herbsttag 1968 alles angefangen. Mit Montréal und der Formel 1 und mit der Karriere des Gilles Villeneuve. Der Große Preis von Kanada feiert Jubiläum, und er ist immer noch eines der ungewöhnlichsten Rennen im WM-Kalender. Vor allem auch deshalb, weil sich seit damals praktisch nichts verändert hat auf der Insel im Sankt-Lorenz-Strom: Die Piste ist ein Provisorium aus echter Rennstrecke und normalen Straßen. In den Reigen der schillernden neuen Renn-Metropolen im nahen und fernen Osten mag die größte Stadt der Provinz Quebec kaum passen. Bröckelnder Beton gegen Bling-Bling.

Im aktuellen Rennkalender folgt Montreal direkt auf Monte Carlo. Unterschiedlicher können zwei Stadtkurse, zwei Arten von Publikum nicht sein. Nirgendwo wird härter gebremst, selten der Motor so strapaziert wie in Kanada. Das permanente Stop & Go bedeutet ein Stakkato für die Rennfahrerfüße. Von Tempo 300 runter auf 80, und dann wieder Vollgas bis zum nächsten Haken.

Der Kopf muss kühl bleiben, was angesichts der permanent lauernden Herausforderungen ähnlich schwer zu bewerkstelligen ist wie die Kühlung von Motor und Bremsen. Dazu die Ungewissheit von Wetter, Reifen und Streckenbelag, sogar die Kapriolen des Windes entscheiden hier mit. Und kurz vorm Zielstrich dann noch eine unverzeihliche Mauer nahe der Ideallinie, wegen der prominenten Unfallopfer Wall of Champions getauft. Die Randsteine müssen hingegen immer gnadenlos mit einbezogen werden: wo rohe Kräfte sinnvoll walten. Zum Vergnügen der 100 000 Zuschauer ist noch eine dritte Beschleunigungszone eingeführt worden. Action, das ist das Zauberwort für die Hardcore-Rennfans, die hier das Publikum stellen. Auf dieser Strecke ist das Überholen noch vergleichsweise unkompliziert möglich.

Die Begeisterung für den Motorsport ist in der ganzen Stadt zu spüren. Das hat nichts mit Lance Stroll zu tun, dem milliardenschweren Hinterbänkler im Williams-Rennwagen, dem als Kanadier drei Stahlrohrtribünen gewidmet sind. Montréal feiert den kurzen Sommer, feiert die internationalen Gäste, die Glanz versprechen, feiert sich selbst. Leben mit voller Beschleunigung. Das beruht auf Gegenseitigkeit, deshalb lieben die Fahrer die hiesige ungewöhnliche Mutprobe mit dem Rennwagen ja so sehr.

Die Verehrung aller vor oder hinter dem Fangzaun gilt Villeneuve: jenem ersten Sieger, der in seiner Heimat damals den glücklichsten Tag seines Rennfahrerlebens erlebte. Einem echten Draufgänger, der wohl nur deshalb nie Weltmeister im Ferrari wurde, weil er 1982 viel zu früh starb. "Salut Gilles" steht direkt hinter dem Zielstrich auf dem Asphalt. Sohn Jacques, der Weltmeister von 1997, wird diesen letzten Gruß am Sonntag überqueren - bei Showrunden im Rennwagen seines Vaters. Der unkonventionellste Rennfahrer der Neuzeit ist der zweite Liebling der Stadt. Noch so ein Charakterdarsteller, wenn auch umstritten.