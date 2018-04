15. April 2018, 09:55 Uhr Formel 1 in China Ricciardo siegt, Vettel nach Kollision abgeschlagen

Daniel Ricciardo im Red Bull gewinnt den Großen Preis von China.

Zwischen Vettel und Verstappen kommt es zu einer Kollision, die beiden schadet.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Formel 1.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat nach einem Taktik-Fehler und einer unverschuldeten Kollision mit Max Verstappen den Jubiläumssieg in der Formel 1 klar verpasst. Beim Großen Preis von China musste sich der viermalige Weltmeister trotz Pole Position mit dem überaus enttäuschenden achten Platz begnügen und ging erstmals in der jungen Saison nicht siegreich aus einem Rennen hervor.

Den ersten Erfolg des Jahres sicherte sich Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, der seinen sechsten Karriere-Triumph vor Valtteri Bottas im Mercedes und Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen (beide Finnland) perfekt machte. Vettel, der weiter auf seinen 50. Sieg in der Königsklasse warten muss, bleibt dennoch WM-Spitzenreiter.

Verstappen drängt Vettel beim Überholmanöver ab

Mit 54 Punkten liegt der Heppenheimer allerdings nur noch knapp vor Weltmeister Lewis Hamilton (45), der in Shanghai nicht über den vierten Platz hinauskam. Dritter des Rankings ist Bottas (40). Verstappen beendete das Rennen im Red Bull zwar als Vierter, wurde für das folgenreiche Manöver gegen Vettel aber mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt und fiel auf Rang fünf zurück.

Vettel verteidigte zu Beginn seine Spitzenposition und war der große Gewinner des Starts. Einziger Nachteil: Räikkönen wurde von Startplatz zwei von Bottas und Verstappen auf Rang vier verdrängt, Ferraris Vorteil der ersten Startreihe war schnell dahin. Vettels großer WM-Rivale Hamilton rutschte derweil auf den fünften Platz zurück. Vettel fuhr an der Spitze in den ersten Runden gleich einen wichtigen Vorsprung heraus. Einzig Bottas hielt annähernd mit dem Tempo mit, der Rückstand auf Vettel pendelte sich bei etwas mehr als drei Sekunden ein.

Zum ersten Wendepunkt des Rennens wurde der Boxen-Stopp: Mercedes schickte Bottas vor Vettel zum Reifenwechsel und traf damit die richtige Entscheidung. Auf frischen Pneus war der Finne deutlich schneller unterwegs. Ferrari ließ Vettel trotz dieser Gefahr noch zu viele langsamere Runden auf alten Reifen drehen. Als Vettel nach seinem Stopp am Ende der Boxengasse wieder auf die Strecke einbog, zog Bottas vorbei. Wie schon im Finale von Bahrain lieferten sich Bottas und Vettel an der Spitze nun ein packendes Duell - dieses Mal jedoch mit Vettel als Jäger. Der Ferrari kam jedoch nicht entscheidend an den Silberpfeil heran.

In einer Safety-Car-Phase rutschte das Feld dann wieder dicht zusammen, Druck auf Vettel kam nun auch von hinten. Die schnellsten Autos im Feld waren in der finalen Phase aber nicht Mercedes oder Ferrari. Die Red Bulls, die ihrem Ruf als dritte starke Kraft endlich gerecht wurden, hatten während der Safety-Car-Phase frische weiche Reifen aufgezogen und waren den Rivalen damit überlegen. Während Ricciardo den Vorteil gut ausspielte und nach Vettel auch Bottas an der Spitze überholte, sorgte der Speed beim 20-jährigen Verstappen für Übermotivation. Der Niederländer drängte Vettel in der engen Kurve 14 nach außen und fuhr ihm in die Seite. Beide Boliden drehten sich.

Vettels Auto kam offenbar nicht unbeschadet davon, denn in der Schlussphase musste er auch noch Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien) im eigentlich unterlegenen McLaren passieren lassen. Das Debakel war perfekt.