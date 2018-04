29. April 2018, 17:20 Uhr Formel 1 Hamilton dankt Lady Luck

Lewis Hamilton gewinnt ein kurioses Formel-1-Rennen in Baku - mit dem Sieg hatte er gar nicht mehr gerechnet.

Sebastian Vettel verspekuliert sich bei einem Überhol-Manöver und fällt auf Platz vier zurück.

Durch seinen Sieg übernimmt Hamilton auch die Führung in der WM-Wertung von Vettel.

Von Philipp Schneider

Man kann sich nicht erinnern, wann zuletzt ein derart ernüchterter Sieger über die Ziellinie eines Formel-1-Rennens gerollt ist. Lewis Hamilton erhob keine Faust aus seinem Cockpit, er brüllte keine frohen Botschaften in sein Helmmikrofon, das erste, was man von ihm hörte, war eine Entschuldigung. "Lady Luck" habe er gehabt, Unterstützung von einer Glücksgöttin sozusagen.

Kurz darauf nahm er seinen Helm ab, zeigte dem Publikum seine extrem mutig rasierte Frisur, die ja eine Reminiszenz an einen mit Mais bepflanzten Acker darstellen soll, und sagte: "Fühlt sich ein bisschen komisch an. Valtteri ist ein außergewöhnliches Rennen gefahren und hätte den Sieg verdient, Sebastian ist auch toll gefahren. Aber ich nehme den Sieg natürlich hin." Valtteri Bottas, Hamiltons Teamkollege, und Sebastian Vettel, Hamiltons größter WM-Rivale, standen nicht einmal neben Hamilton, als das Orchester in Baku die britische Hymne spielte. Dort stand Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Und der gut gelaunte Mexikaner Sergio Perez, der gerade aus seinem Force India geklettert war.

Wenn Sergio Perez auf dem Podium steht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, das etwas Außergewöhnliches passiert ist. Bei diesem Großen Preis von Aserbaidschan fiel es schwer, den Zeitpunkt zu definieren, an dem der Wahnsinn einsetzte. Dieses Rennen, in dem Vettel die Führung im Gesamtklassement an Hamilton verlor, war weniger ein Rennen als ein böse schmerzender Peitschenhieb des Schicksals. Und wieder einmal war der junge Max Verstappen beteiligt.

Vettel verbremst sich

Diesmal fuhr Verstappen nicht Hamilton oder Vettel ins Auto, diesmal geriet er mit seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo aneinander. Der Australier krachte Verstappen auf der Zielgerade ins Auto, hob das Auto leicht an, ruinierte sich den Frontflügel, in einem Moment, als er schneller war, aber nicht ausscherte, um den Niederländer zu überholen. Oder war es andersrum? Hatte Verstappen zu scharf gebremst und nicht den Weg frei gemacht?

"Egal, wie man das sieht, so etwas darf nicht passieren", sagte Helmut Marko, der Berater des Rennteams, "da sind beide beteiligt". Er werde sich nun teaminterne "Maßnahmen überlegen", wie sich solche Unfälle in Zukunft vermeiden ließen.

Das Safety Car bog auf die Strecke - und Bottas lag zu diesem Zeitpunkt nur deshalb in Führung, weil er anders als Vettel noch keinen Boxen-Stopp absolviert hatte. Den holte der Finne nun nach, zu einem Zeitpunkt, als das Fahrerfeld mit gedrosselter Geschwindigkeit fuhr. Die Zeit, die Bottas dabei sparte, genügte, um die Führung vor Vettel zu behalten. Und als der Wiederstart freigegeben wurde, unterlief Vettel der einzige Fahrfehler des Tages.

Er verbremste sich beim Vorhaben, Bottas zu überholen, zwei Plätze verlor er sofort, Hamilton rollte vorbei, Räikkönen auch, irgendwann ging auch noch Perez vorbei, Vettel wurde Vierter. "Ich habe nichts Außerirdisches probiert, aber es hat halt nicht funktioniert", sagte Vettel. Und schließlich erbte Hamilton auch noch den Sieg, weil Bottas der Reifen platzte, den er sich möglicherweise aufgeschlitzt hatte. An einem der multiplen Trümmerteile, die dieses Rennen von Baku, das schon im Vorjahr ein Trümmerrennen gewesen ist, mal wieder produziert hatte.