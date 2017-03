18. März 2017, 11:33 Uhr Formel 1 Hallo, Monster









Am kommenden Wochenende beginnt in Melbourne die neue Formel-1-Saison.

Vieles ist neu in der Rennserie: zum Beispiel aggressiv gewordene Rennwagen und ein Führungstrio, das den alten Patriarchen Bernie Ecclestone aus dem Fahrerlager gedrängt hat.

Auch einen neuen Weltmeister wird es geben nach dem Rücktritt von Nico Rosberg - bei den ersten Tests überzeugte vor allem Ferrari.

Von Elmar Brümmer, Melbourne

Derjenige, der im Jahr des viel beschworenen Neuanfangs in der Formel 1 bisher die meisten Interviews gegeben hat, ist eigentlich gar nicht mehr dabei. Nico Rosberg, 31, der Weltmeister, der sich nach seinem Titelgewinn im Sommer in den sofortigen Ruhestand versetzt hat, ist wieder ein gefragter Mann. Er erzählt dann gern, dass er seinen Frieden mit Lewis Hamilton machen wolle, dem ewigen Rivalen. Das ist nett von ihm. Rosberg ist allerdings einer der wenigen, der so stark rückwärts denkt.

Denn ansonsten ist ja so ziemlich alles neu in der Formel 1: völlig veränderte, aggressiv gewordene Rennwagen; ein Führungstrio, das den alten Patriarchen Bernie Ecclestone aus dem Fahrerlager gedrängt hat - und einen neuen Weltmeister wird es auch geben. Die Hoffnung, dass alles anders wird, ist oft der stärkste Antrieb im Optionsgeschäft Motorsport. In der neuen Saison, die am kommenden Wochenende in Melbourne beginnt, stehen die Chancen dafür tatsächlich mal gut.

Das Reglement und die Macher haben sich gewandelt. Es könnte bunter werden im Rennen und in der zuletzt festgefahrenen Hackordnung. "Bunter" darf sogar wörtlich genommen werden, seit Force India Ende dieser Woche einen rosaroten Rennwagen enthüllt hat. Und der Countdown bis zum Großen Preis von Australien, er wird diesmal quasi hoch- statt runtergezählt: eins, zwei, drei, vier - fünf? Die Frage gilt den Sekunden, die die neue Rennwagen-Generation pro Runde schneller sein wird, weil die Aerodynamik komplett umgekrempelt und die Motorenentwicklung wieder freigegeben wurde.

Manche Kleinigkeit kündet vom Wandel

Es tut sich also was. Bei den Testfahrten in Barcelona stand dann aber plötzlich doch wieder der Frührentner Rosberg an der Boxenmauer. Zufällig sei er in der Stadt gewesen, beteuerte er, wohl auch, um den Eindruck zu widerlegen, dass er die Formel 1 schon jetzt mehr vermisst als diese ihn. Aber da kam schon Sehnsucht durch, als es aus ihm heraussprudelte: "Die Autos sehen ja jetzt aus wie richtige Monster! Genauso muss es sein, dann werden die Fahrer auch zu Gladiatoren. Und das braucht der Sport."

Auf die Autokratie der Ecclestone-Jahre folgt die Freiheit, das klingt zunächst wunderbar. Freiheit ist aber auch auf der Rennstrecke immer das, was man daraus macht. Immerhin gleicht kaum einer der zehn Neuwagen dem anderen, das zeugt - abgesehen von den meist überdimensionierten Haifischflossen am Heck - von Charakter. Auch manche Kleinigkeit kündet vom Wandel.

So ist das aufgehobene Videoverbot in den Boxen und an der Piste prima für einen Markenathleten wie Hamilton, dem im Vorjahr tatsächlich mal der Ausschluss gedroht hatte, weil er während einer offiziellen Podiumsrunde die Konkurrenten fotografiert und die Bilder dann für die sozialen Netzwerke auch noch mit Hasenohren verzierte. Sich öffnen und offenbleiben, das steht auf der Agenda der neuen Führungsmannschaft mit den Managern Chase Carey, Ross Brawn und Sean Bratches ganz oben.

Der Einfluss dieser eiligen drei Könige ist zunächst vorrangig auf die Vermarktung beschränkt. Zwar ein wichtiger, aber doch nur ein Teil der ersehnten Runderneuerung. Die finanziellen Abmachungen aus der Ecclestone-Ära gelten noch bis 2020. Die eigentliche Macht bleibt damit erst mal bei den großen Konzernen Mercedes, Fiat/Ferrari und Red Bull.