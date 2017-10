7. Oktober 2017, 12:08 Uhr Formel 1 Ein Draufgänger gibt Gas









Feedback

Der Formel-1-Grand-Prix in Japan verspricht viel Unterhaltung. Auch, weil Red Bull wieder konkurrenzfähig ist.

Für Malaysia-Sieger Max Verstappen ist der Kurs in Suzuka ideal zugeschnitten.

Die weitere Zukunft des 20-Jährigen ist unklar. Ein Gerücht über ein Anstellungsverhältnis bei Mercedes ab 2019 macht im Fahrerlager die Runde.

Von Philipp Schneider, Suzuka

In Japan ist alles anders, das ahnt man natürlich. In der Tat aber stimmt es. Das lässt sich schön erleben beim alljährlichen Rennen, das die Formel 1 in Suzuka veranstaltet. Wer beispielsweise auf die Idee kommt, an einem Donnerstagmorgen aus der Stadt mit dem Zug hinauszufahren an den 1962 vom Holländer John Hugenholtz entworfenen Kurs, der ursprünglich nur eine Teststrecke für den Honda-Konzern sein sollte und vermutlich deshalb zusammen mit dem um ihn herum errichteten Vergnügungspark inmitten von Reisfeldern zu versinken droht -, der findet sich also wieder in einer Bimmelbahn mit nur einem Waggon, in der außer ihm nur Schulkinder sitzen.

Die Bimmelbahn wird gesteuert von einem freundlichen, stets lächelnden Japaner im Rentenalter. Wenn die Bimmelbahn hält und ein paar Kinder an den Bahnsteigen von Tokuda, Nakaseko und Ise-Ueno aussteigen (der Weg bis zur Rennstrecke ist offenbar gepflastert mit Schulen), dann dauert der Halt oft etwas länger, weil der Fahrer gleichzeitig auch der Ticketkontrolleur ist und vor dem Aussteigen jeden einzelnen Fahrschein überprüfen möchte. Und er sieht ja nicht mehr so gut.

Der richtige Platz für einen Draufgänger

Wer irgendwann doch noch ankommt, merkt allerdings, dass diese wie entschleunigt wirkende Idylle in Japan eine trügerische ist. Der Kurs von Suzuka ist trotz seiner Vielzahl von Kurven seit dem Jahr 1987 eine der teuflischsten Hochgeschwindigkeitsstrecken der Formel 1. Und sie ist der richtige Platz für einen Draufgänger wie Max Verstappen, der in dieser bislang enttäuschenden Saison nach seinem Rennsieg in Malaysia, dem zweiten in seiner Karriere, endlich in Schwung zu geraten scheint. Das gilt für Verstappen - und sein Team von Red Bull, das ja eigentlich als Titelkandidat in die Saison gestartet war.

Das vor der Saison eingeführte neue Reglement schien wie geschaffen zu sein für Technikchef Adrian Newey, jenen 58-jährigen Grübler aus Stratford-upon-Avon, der zuvor auf jede Reform die richtige Antwort gefunden hatte: 1993 bei Williams, 1998 bei McLaren und 2009 bei Red Bull. Der Ingenieur, der auch die Basis für Sebastian Vettels vier Weltmeistertitel schuf, hatte stets ein überlegenes aerodynamisches Paket entworfen. Bis zu diesem Jahr, da hat er ein wenig Anlauf benötigt. Da musste Newey ein bisschen nachbessern.