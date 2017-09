16. September 2017, 10:12 Uhr Formel 1 Alles-oder-Nichts-Rennen für Vettel









Zum ersten Mal im Titelrennen dieser Formel-1-Saison liegt Sebastian Vettel nicht mehr vorn, er hat drei Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton.

Singapur ist die Station im Kalender, die Ferrari vielleicht am besten und Mercedes am wenigsten liegt.

Ob ein Sieg Pflicht sei? "Wir müssen gar nix", findet Vettel.

Von Elmar Brümmer, Singapur

Als wenn der Marina Bay Street Circuit nicht schon genug Kurven hätte, 23 scharfe Knicke auf nur fünf Kilometer verteilt: Sebastian Vettel muss auf dem Weg zur Pressekonferenz noch ein paar Schlenker mehr machen, sich zwischen Stromverteilerkästen und Kühlaggregaten durchzwängen, ehe er im Hinterhof des Fahrerlagers unter einem Baldachin Platz nimmt, der an ein Partyzelt aus dem Baumarkt erinnert. In diesem Winkel der Königsklasse ist kein Glanz mehr, es riecht nach Schweiß. Aus Angst vielleicht?

Zum ersten Mal im Titelrennen dieser Saison liegt Sebastian Vettel nicht mehr vorn, er hat drei Punkte Rückstand auf Lewis Hamilton. Sein dritter Platz beim Heimspiel in Monza war aus seiner Sicht noch die bestmögliche Schadensbegrenzung, für Fiat-Chef Sergio Marchionne allerdings ein "Desaster". Vettel hat ja oft eine spezielle Sicht auf die Dinge: Bei seiner Kollision mit Lewis Hamilton in der Safety-Car-Phase von Baku, bei dem angeblichen Mercedes-Fehlstart von Valtteri Bottas in Spielberg - oder zuletzt beim Verlust der WM-Führung in Monza. Aus Vettels Perspektive sieht manches etwas anders aus - auch die Bedeutung des Nachtrennens für Ferraris Weltmeisterschafts-Pläne.

"Für uns gibt es noch viele Möglichkeiten, um Punkte gutzumachen"

Wer die einzelnen Etappen gewinnen wird im Duell zwischen Mercedes und Ferrari, ist einfacher vorherzusagen als das Ergebnis im Titelrennen. Es genügt ein Blick auf die Charakteristik der jeweiligen Rennstrecke. Der lange Silberpfeil läuft auf schnellen Pisten mit vielen Geraden am besten, der Ferrari auf winkligen Kursen. Singapur ist die Station im Kalender, die der Scuderia vielleicht am besten und Mercedes am wenigsten liegt. 2015 erlitt Mercedes eine unerklärliche Niederlage, die schlimmste während der Phase der Dominanz in der Hybrid-Ära, den Sieg holten damals Vettel und Ferrari.

Auf Singapur folgen sechs Kurse, die nicht ganz so eindeutig zuzuordnen sind, aber mehrheitlich Mercedes besser liegen dürften. Hamilton hat seine Pflicht zuletzt mit Siegen auf den Hochgeschwindigkeits-Strecken in Spa und Monza erfüllt. Jetzt muss Vettel liefern. Auch wenn der das mal wieder anders sieht. "Wir müssen gar nix", antwortet Vettel auf die Frage, ob ein Sieg Pflicht sei: "Aber wir können, wenn sich die Chance ergibt." Bislang sei der Ferrari gut auf jeder Strecke gewesen, "und wie wichtig dieses Rennen tatsächlich für die Weltmeisterschaft ist, wissen wir erst im Nachhinein. Für uns gibt es noch viele Möglichkeiten, um Punkte gutzumachen".

Für Vettel und Ferrari bleibt Singapur dennoch ein Alles-oder-Nichts-Rennen. Weshalb Vettel wohl aus Kalkül den Guten-Laune-Onkel gibt. Der Druck ist enorm. Ein Fahrfehler kann alles entscheiden. Die bittere Erfahrung hat im Vorjahr Hamilton im Duell mit seinem Teamkollegen Nico Rosberg machen müssen. Dass sich die Anspannung auf das komplette Personal überträgt, macht es nicht einfacher.