9. Januar 2018, 13:57 Uhr Bayer Leverkusen Herrlich muss für seine Schwalbe 12 000 Euro zahlen









Feedback

Der Leverkusener Trainer hatte sich im DFB-Pokalspiel gegen Gladbach nach einem leichten Schubser theatralisch fallen lassen. Tennisspielerin Angelique Kerber gewinnt in Sydney gegen Venus Williams.

Fußball, Heiko Herrlich: Der Trainer vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen muss für seinen theatralischen Sturz im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach eine Geldstrafe von 12 000 Euro bezahlen. Dies bestätigten die Leverkusener am Dienstag. Herrlich hatte sich beim 1:0-Erfolg am 20. Dezember im Achtelfinale in Mönchengladbach nach einem leichten Schubser des Gladbacher Spielers Denis Zakaria zu einem übertriebenen Umfaller hinreißen lassen. Leverkusens Chefcoach hatte sich danach sofort für die "blödsinnige Aktion" entschuldigt. Klub und Trainer haben dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt.

Tennis, Sydney: Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Sydney ins Viertelfinale eingezogen und hat ihre Siegesserie fortgesetzt. Die 29-Jährige aus Kiel gewann bei der WTA-Veranstaltung in Australien nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän mit 5:7, 6:3, 6:1 gegen die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams aus den USA. Kerber feierte am Dienstag bei der Generalprobe für die Australian Open bereits den sechsten Erfolg in diesem Jahr und bleibt 2018 im Einzel ungeschlagen.

Kerber, aktuell Nummer 22 der Welt, benötigte gegen die an Position zwei gesetzte ältere Schwester von Serena Williams knapp 1:53 Stunden. Nach einem zunächst ausgeglichenen Match übernahm die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber im zweiten Satz die Kontrolle und besiegte die Weltranglisten-Fünfte Williams am Ende deutlich.

Football, College-Meisterschaft: Die University of Alabama hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die Meisterschaft im US-College-Football gewonnen. Die Alabama Crimson Tide besiegten in einem dramatischen Endspiel am Montag die University of Georgia Bulldogs mit 26:23 (0:13) nach Verlängerung. Für Alabama war es der 17. Titelgewinn und der fünfte innerhalb von neun Jahren. Das College-Endspiel ist nach dem Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Profi-Football-Liga NFL, das wichtigste Ereignis im American Football.

Vor 77 430 Zuschauern im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Staat Georgia konnte Alabama im zweiten Durchgang einen 13-Punkte-Rückstand wettmachen und das Spiel knapp vier Minuten vor dem Ende auf 20:20 ausgleichen. Die Crimson Tide hatten dann sogar die Möglichkeit noch vor dem Ablauf der regulären Spielzeit die Partie für sich zu entscheiden, doch Kicker Andy Pappanastos vergab ein 36-Yard-Field-Goal bei auslaufender Zeit.

In der Verlängerung war es zuerst Georgia, das mit einem 51-Yard-Field-Goal durch Kicker Rodrigo Blankenship auf 23:20 erhöhen konnte. Die Entscheidung zugunsten Alabamas fiel nur wenig später durch einen 41-Yard-Touchdown-Pass von Crimson-Tide-Quarterback Tua Tagovailoa zu DeVonta Smith. Für Alabama-Trainer Nick Saban war es der sechste Titelgewinn seiner Karriere. "War das eine großartiges Spiel, oder was?", fragte Saban nach dem dramatischen Ende. "Ich bin sehr stolz auf unsere Spieler, besonders wie sie nach der ersten Halbzeit zurückgekommen sind".