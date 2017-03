31. März 2017, 18:20 Uhr Niederländischer Fußball Rotterdamer Erfolgsmodell: Aufstand der Alten









Feyenoord Rotterdam führt in Holland überraschend die Tabelle vor Ajax Amsterdam an.

Mit erfahrenen Spielern wie dem früheren Liverpool-Profi Dirk Kuyt ist der Klub der Gegenentwurf zur sonst vorherrschenden Jugendkultur.

Von Christopher Gerards

Dieses Länderspiel hatte eigentlich alles, um eine Gerechtigkeitsdebatte auszulösen. Der Rotterdamer Trainer Giovanni van Bronckhorst hätte zum Beispiel darüber schimpfen können, dass nur einer seiner Profis mitspielen durfte und zwei andere das ganze Spiel auf der Bank hockten. Und wieso, bitte, stand der Rechtsaußen Steven Berghuis nicht im Kader? Ach ja, über Feyenoord-Innenverteidiger Jan van der Heijden hätte der Bondscoach doch auch mal nachdenken können. Eine angemessen aufgeregte Diskussion hätte das gegeben: Van Bronckhorst wettert gegen Danny Blind, Feyenoord-Coach will seine Jungs im Oranje-Trikot sehen - aber aus gutem Grund hat die Debatte niemand mehr geführt.

In dem Länderspiel am vorigen Samstag verloren die Niederlande 0:2 gegen Bulgarien. Und die gute Nachricht für Feyenoord war: Man hatte, mit Ausnahme des Rechtsverteidigers Rick Karsdorp, rein gar nichts mit der Sache zu tun.

Eine interessante Konstellation ist das, die sich gerade im niederländischen Fußball ergibt. Während die Nationalmannschaft jeden Tag ein bisschen schlechter wird, spielt Feyenoord Rotterdam so gut wie lange nicht. Neun Mal PSV Eindhoven, sechs Mal Ajax Amsterdam: Die Eredivisie war in diesem Jahrtausend nicht wählerisch, wenn es darauf ankam, den Meister zu finden. Ein Mal rutschten ihr AZ Alkmaar und der kauzige Trainer Louis van Gaal durch, ein anderes Mal Twente Enschede, das war's.

Aber nun kommt Feyenoord plötzlich an und führt in der Tabelle mit sechs Punkten vor Ajax Amsterdam, gegen das man an diesem Sonntag spielt. Sollte Feyenoord dabei punkten, müsste schon viel passieren, damit das Team von van Bronckhorst nicht zum ersten Mal in diesem Jahrtausend Meister wird. Und das wäre wirklich eine interessante Pointe: wenn den niederländischen Meistertitel ein Klub gewinnen würde, der einen maximal unniederländischen Ansatz verfolgt.

Die Eredivisie ist immer so etwas gewesen wie Europas beliebteste Ausbildungsliga, sie brachte Spieler hervor wie Ibrahimovic, Robben oder den brasilianischen Ronaldo. Talentierte Fußballer entwickeln oder günstig einkaufen, zwei, drei Jahre spielen lassen und dann ein paar hübsche Millionen aus der Bundesliga oder der Premier League abgreifen - seit kurz nach der Reformation ist das ein gutes Geschäftsmodell für die niederländischen Klubs. Aber wie es aussieht, hat Feyenoord mal eben ein völlig anderes, ähnlich gutes Modell gefunden. Sie sind nicht wie Ajax, sie haben keinen 19-jährigen Dänen namens Kasper Dolberg, von dem ganz Europa schwärmt; sie haben keinen Justin Kluivert, 17, der schon qua Nachname mit einer Einwechslung mittlere Hypes auslösen kann. Feyenoords Modell heißt: Alte an die Macht, und dieses Modell scheint gerade perfekt zu den Erfordernissen der Eredivisie zu passen.