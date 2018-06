19. Juni 2018, 21:06 Uhr Fechter Max Hartung Überrasche die Katze

Der Säbelfechter kämpfte zum einen um sportlichen Erfolg, zum anderen für eine unabhängige Athleten-Vertretung. Erreicht hat er beides: Für die Athleten ist der Weg wohl frei - und Hartung ist Europameister.

Von Volker Kreisl, Novi Sad/München

Das Bild erschien ganz klar. Aron Szilagyi stand vor ihm, die Klinge gehoben. Der Obmann in der EM-Halle von Novi Sad rief "Allez!", die Planche war somit frei. In den ersten wenigen Sekunden fixierte Max Hartung die Bewegungen des Ungarn, sein Puls war unten, seine Achillessehne gab Ruhe, er hatte jetzt richtig Lust auf seinen Sport - und er hatte einen Plan. Also jetzt lief er los und stürzte sich auf Szilagyi.

Der bis dahin letzte Eindruck, der den meisten ...