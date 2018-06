18. Juni 2018, 18:39 Uhr Fechten Die Pyramidenbauer

Die Bronzemedaille für den 25-jährigen Richard Schmidt bei der Europameisterschaft in Novi Sad bestätigt die Arbeit des Degenteams. Schmidt gibt sich danach selbstbewusst.

Von Volker Kreisl, Novi Sad/München

Stück für Stück wuchs der Mut. Erst er im Verborgenen, zum Beispiel zu Hause am Stützpunkt in Tauberbischofsheim. Dann, vor zwei Jahren, auch auf den ersten Turnieren. Und im vergangenen Jahr landete das Team der deutsche Degenfechter bei der EM auf Rang vier. Klar, sagten die Kritiker, das könne schon mal versehentlich passieren, die sollen sich nichts einbilden. Es folgte die WM, und der bis dahin weithin unbekannte Richard Schmidt holte Bronze, und er erinnert sich heute noch daran, dass wieder mancher Experte mahnte, dies sei nur ein Ausrutscher gewesen. "Aber ich habe mich weiter stabilisiert", sagt Schmidt, und jetzt steht er da, wieder bei einer EM, und hält die nächste Bronzemedaille in Händen.

Die Geschichte des 25-jährigen Richard Schmidt ist das perfekte Beispiel für die Entwicklung von psychischer Stärke im Fechten, oder, wie es Bundestrainer Mario Böttcher bezeichnet, vom "Wachstum unseres Selbstbewusstseinspyramidchens". Nach den fürs deutsche Fechten generell misslungenen Spielen von Rio hatte er das Amt des Männerdegen-Trainers übernommen, seitdem hat die kleine Pyramide durchaus mal gewackelt, aber sie wird doch immer stärker, und bald kann Böttcher die Verniedlichungsform wohl weglassen. Das Selbstvertrauen ist ihm deshalb wichtig, weil seine Schüler einerseits im Schnitt noch recht jung sind - und weil sie andererseits mit dieser langen Klinge fechten: Am Degen gibt es kein Angriffsrecht als Grundlage für einen Treffer, jede Berührung, jedes Zucken mit der Degenspitze gilt, und zwar vom Scheitel bis zum kleinen Zeh. Das macht Entscheidungen bei knappen Gefechtsständen oft unberechenbar, und Anfänger scheitern oft, weshalb Böttcher also viel Wert auf das Selbstwertgefühl seiner Schüler legt.

Das war zuletzt nicht immer so. Böttchers Vorgänger Didier Ollagnon war ein großer Fachmann, jedoch auch mit hohen Ansprüchen, an denen manche Fechter scheiterten. Ein Talent wie Richard Schmidt hätte sich schon früher mal einen Einsatz auf höchster Ebene gewünscht. Böttcher kommentiert nicht die Vergangenheit, aber er stellt schon recht deutlich in den Vordergrund, dass er nichts davon hält, "dass ich mich als Fechter klein mache, weil ich vielleicht noch nicht so weit bin! Nein, statt mir zu denken, was ich alles nicht kann, sollte ich sagen: Ich kann es!"

Schmidt beherzigt das wie kaum ein anderer; er weiß sehr wohl, dass er noch einen Weg vor sich hat, aber er stellt das nicht in den Vordergrund, sondern sagt: "Ich weiß, dass ich alle schlagen kann." Gescheitert ist er jetzt bei der EM erst im Halbfinale, am Weltranglisten-Siebten Yannick Borel aus Frankreich. Schmidt denkt ein bisschen wie er ficht. Er hat sein Repertoire zwar erweitert, aber am liebsten setzt er doch noch die pfeilschnellen Sturz-Angriffe, "Flèche"-Attacken genannt.

Seine Teamkollegen ziehen mit, der 23-jährige Lukas Bellmann wurde nun Siebter in Novi Sad, und als Team haben sie am Mittwoch abermals eine Medaillenchance. Und vielleicht wird irgendwann in nicht allzu ferner Zeit aus dem Pyramidchen eine massive Pyramide, wie in alten Zeiten. Wie damals, als die deutschen Degenfechter, wie sich Böttcher erinnert, unangenehme Gegner waren, auf die keiner stoßen wollte.