20. Oktober 2017

In der Schalker Innenverteidigung so was wie der Fels in der Brandung: Ronaldo Aparecido Rodrigues, 35, genannt: Naldo.









Schalke 04 vertraut auf die Erfahrung von Abwehrchef Naldo.

Kurioserweise ist er mit seinen 35 Jahren sogar drei Jahre älter als sein junger Trainer Tedesco.

Von Philipp Selldorf, Gelsenkirchen

Rudi Völler wird über Naldo garantiert niemals sagen, dass er den Fußball nicht geliebt hätte. Vor anderthalb Monaten hat Naldo den 35. Geburtstag gefeiert, aber er denkt so gar nicht ans Aufhören, er denkt stattdessen an den großen Zé Roberto, der mit 43 immer noch das Publikum in Brasilien erfreut, oder an seinen alten Kameraden Claudio Pizarro, der sich kürzlich dem 1. FC Köln angeschlossen hat und mit 39 davon träumt, im nächsten Sommer mit der peruanischen Nationalelf bei der WM in Russland zu spielen. Auf die Frage "Wie lange noch?" gibt also Naldo eine Antwort, die Völlers Gebot, den Sport bis zum Äußersten auszuleben, doppelt und dreifach erfüllt. "So lange wie möglich", lautet sie, und das hört man gern in Gelsenkirchen.

Als Naldo vor knapp anderthalb Jahren aus Wolfsburg nach Schalke kam, galt das einerseits als gelungener Einstandscoup für Manager Christian Heidel und andererseits als Anlass für kritisches Raunen. Ein alter Herr für den Neuanfang? Nicht weniger skeptisch fielen manche Reaktionen aus, als Benedikt Höwedes im Sommer das Weite suchte, weil sich, auch wegen Naldo, für ihn kein Stammplatz in der Abwehrreihe fand.

Der nächste Vertrag mit Schalke ist bereits in Sicht

Doch während Höwedes bei Juventus Turin verletzungshalber immer noch auf den ersten Einsatz wartet, hat Naldo mit Schalke noch keine Spielminute verpasst, und wenn nun nach Gründen für die zarten Aufwärtstendenzen bei den Königsblauen geforscht wird, dann kommt zwar mit Recht der junge Trainer Domenico Tedesco ins Gespräch. Am altgedienten Abwehrchef führt aber, topfit, wie er ist, ebenfalls kein Weg vorbei. Der nächste Vertrag mit Schalke ist bereits in Sicht: Er verlängert sich automatisch bei einer bestimmten Zahl von Einsätzen.

Tedesco und Naldo sind zunächst ein widersprüchliches Paar. Hier der Chefcoach mit der Erfahrung von ein paar Monaten Profifußball, dort der um drei Jahre ältere Fußball-Methusalix mit 460 Einsätzen auf Deutschlands und Europas Fußballfeldern. Bisher ist es eine denkbar gelungene Beziehung. Man duzt sich, das war in Bremen mit Thomas Schaaf und in Wolfsburg mit Dieter Hecking aber auch schon so. Was Tedesco sportlich von Naldo hält, das ergibt sich aus der Aufstellung, doch wenn der Spieler über den Trainer redet, dann kommt es einem nahezu peinlich vor, die stets bedenkenvoll diskutierte Altersfrage thematisiert zu haben. "Ich lerne von ihm: nach vorne gehen, vorne verteidigen, Aufbauspiel, Standards", sagt Naldo, "der Trainer redet viel mit uns, er fragt immer nach, ob es der richtige Weg ist, was er macht. Er ist ein intelligenter Mensch mit sooo viel Begeisterung."

Begeisterung, das muss man wissen, ist eine zentrale Vokabel in Naldos (stattlichem) deutschem Wortschatz, sie wird auf alle möglichen gelungenen Lebenslagen angewendet. Begeisterung empfindet er beim Training ("macht immer Spaß"), in der Kabine sowie ganz generell auf Schalke, wo nun obendrein eine kaum zu beherrschende Euphorie um sich greift, da man am Freitagabend gegen den Tabellen-Zehnten Mainz 05 nicht weniger als den zweiten Sieg hintereinander schaffen kann.

Sollte Schalke das nicht schaffen, und sollte daran nicht zufällig eine übermenschlich gute Leistung der Mainzer schuld sein, dann könnte es passieren, dass sogar Naldo schlechte Laune bekommt. "Aber nur ein paar Minuten", wie er zugeben muss. Länger kann er das charakteristische Lächeln nicht verbannen. Es heißt, dass man in Gelsenkirchen-Buer öfter eine Nachtigall beobachten kann als einen mies gelaunten Naldo.