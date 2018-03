13. März 2018, 09:44 Uhr FC Bayern Zwickender Nerv bei Arjen Robben

In Istanbul fehlt der Holländer den Bayern. Der deutsche Basketballer Daniel Theis erlebt in Boston ein ganz bitteres Ende einer starken Saison. Die Meisterschaft für Guardiola in England rückt näher.

Meldungen im Überblick

Fußball, FC Bayern: Die Münchner sind ohne Arjen Robben zum Rückspiel des Achtelfinals der Champions League zu Besiktas Istanbul (Mittwoch, 18.00 Uhr/Liveticker SZ.de) geflogen. Es handele sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagvormittag. Der Niederländer, der am Vortag wie Thomas Müller, Robert Lewandowski, Franck Ribery und David Alaba ein individuelles Training absolviert hatte, soll wegen eines "zwickenden Nervs" geschont werden. Das Hinspiel hatten die Bayern 5:0 gewonnen.

Basketball, NBA: Nationalspieler Daniel Theis ist seine Rookie-Saison in der nordamerikanischen Profiliga vorzeitig beendet. Der Center erlitt am Sonntagabend bei der 97:99-Heimniederlage des Rekordmeisters gegen die Indiana Pacers einen Meniskusriss im linken Knie. Dies teilten die Celtics am Montag auf ihrer Homepage mit. Der Vorfall ereignete sich in der Schlussminute der Partie, als Theis einen Wurf von Pacers-Guard Victor Oladipo unterbinden wollte.

"Wir werden ihn auf dem Feld vermissen. Ich mag es, wie er jeden Tag hart arbeitet, das wird er auch in der Reha machen", sagte Bostons Coach Brad Stevens. Ob der 25 Jahre alte Theis operiert werden muss, ließen die Celtics in der Mitteilung offen.In seiner ersten Saison für Boston kam Daniel Theis durchschnittlich 14,8 Minuten zum Einsatz, er erzielte dabei im Schnitt 5,3 Punkte und holte 4,3 Rebounds. Die Celtics sind als derzeit Zweiter der Eastern Conference bereits für die Play-offs qualifiziert.

Fußball, England: Mit einem Doppelpack des Spaniers David Silva hat Manchester City sein Punktspiel beim abstiegsgefährdeten Club Stoke City 2:0 (1:0) gewonnen. Der Mittelfeldspieler hatte den Tabellenführer der Premier League bereits in der zehnten Minute in Führung gebracht. Nach der Pause erhöhte Silva (50.) auf 2:0.Acht Spieltage vor Saisonschluss fehlen dem Team von Trainer Pep Guardiola noch drei Siege, um vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft perfekt zu machen. In der Partie beim Vorletzten der Liga hatte Guardiola den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan diesmal auf der Bank gelassen. Der Ex-Dortmunder wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

Biathlon: Vanessa Hinz hat ihren ersten Weltcup-Sieg im Biathlon gefeiert. Die ehemalige Langläuferin gewann am Sonntag im finnischen Kontiolahti den Massenstart. Die 25-jährige vom SC Schliersee setzte sich über die 12,5 Kilometer dank eines fehlerfreien Schießens vor der Italienerin Lisa Vittozzi und der Französin Anais Chevalier durch. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier kam nach drei Strafrunden als zweitbeste deutsche Skijägerin mit einem Rückstand von 1:12,4 Minuten auf Platz sieben.

Fußball, Premier League: Die Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi und Mesut Özil haben den FC Arsenal zum dritten Sieg des Jahres in der Premier League geführt. Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen setzten sich die Gunners mit 3:0 (1:0) gegen den FC Watford durch. Sie festigten damit den Europa-League-Qualifikationsplatz sechs.

Mustafi brachte Arsenal mit einem Kopfballtreffer nach Freistoß-Vorlage von Özil in der achten Minuten in Führung. Die Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Henrikh Mkhitaryan (77.) erhöhten. Watfords Troy Deeney (61.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Arsenal-Keeper Petr Cech.