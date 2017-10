28. Oktober 2017, 15:34 Uhr FC Bayern vs RB Leipzig Rangnick bereitet Bauchzerbrechen









Feedback

Der FC Bayern braucht manchmal einen frechen Herausforderer, von dem er sich neu inspirieren und aus seiner Komfortzone zwingen lässt.

Ralf Rangnick, dem Leipziger Sportchef, gelingt das nun schon zum zweiten Mal.

Zum Spielplan, den Ergebnissen und Statistiken der Bundesliga geht es hier.

Von Christof Kneer

Mit Uli Hoeneß wäre das nicht passiert. Uli Hoeneß wäre niemals wie Ralf Rangnick hinunter auf den Rasen gelaufen, niemals hätte er dem Schiedsrichter auf dem Weg in die Kabine eine Spielszene auf seinem Handtelefon vorgespielt. Dies liegt allerdings weniger an Uli Hoeneß, eher an den dazugehörigen Handtelefonen, die in Hoeneß' Besitz immer leicht beleidigt sind, weil sie sich so unterfordert vorkommen. Hoeneß telefoniert mit seinen Telefonen, aber er sieht nicht ein, warum er all die anderen Funktionen brauchen sollte. Er hat sie ja auch nicht gebraucht, als er seinen Verein groß gemacht hat.

Hat er jemals einem Dax-Vorstand eine Whatsapp schicken müssen, um ihn für eines der Klubgremien zu gewinnen? Hat er jemals Jupp Heynckes die Qualitäten eines Spielers als Bewegtbild auf einem Telefon vorgeführt? Also.

Allerdings hätte es Hoeneß ebenso wenig wie dem Filmvorführer Rangnick gefallen, wenn der Schiedsrichter einfach einen Elfmeter für seine Mannschaft zurücknimmt. Aber wie man Hoeneß kennt, hätte er dem Schiedsrichter kein Handy hingehalten, sondern ein Faxgerät.

Ein Feind ist Leipzig für Hoeneß nicht

Uli Hoeneß, 65, und Ralf Rangnick, 59, sind sehr unterschiedlich, aber nicht in allem. Es eint sie ein treibender Ehrgeiz sowie der Besitz von eigentlich verschreibungspflichtigen Mengen Herzblut. Allerdings investiert Hoeneß sein Herzblut seit Anbeginn der Zeit in denselben Klub, während Rangnick da etwas flexibler ist. Er investiert sein Herzblut in Ralf-Rangnick-Projekte - wie aktuell in RB Leipzig, jenen Klub, der Hoeneß zunehmend Bauchzerbrechen bereitet.

Am Wochenende begegnen sie sich in der Bundesliga wieder, der Traditionsklub aus Bayern und der Klub aus Leipzig, der auch mal ein Traditionsklub sein wird, wenn man nur lang genug wartet. Vor drei Tagen haben die Bayern im Pokal mit einem Sieg per Elfmeterschießen bewiesen, dass sie immer noch besser sind, jedenfalls nach ihrer klubeigenen Logik. Nach dem Spiel hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aber gesagt, man müsse vor RB Leipzig "einfach Respekt" haben, der Klub tue der Bundesliga gut. Die Liga könne froh sein, RB zu haben.

Nach Siegen lässt sich besonders versiert gönnen, dennoch darf man die bayerischen Ehrerbietungen im vorliegenden Fall ernst nehmen. Zwar wird Uli Hoeneß die Leipziger schon deshalb nicht zum Feind erklären, weil er mit Dietrich Mateschitz, dem Hersteller dieses Klubs, in München eine Halle bauen will, in der auch Münchens Basketballer spielen sollen. Aber das ist es nicht allein. Die Bayern spüren, dass sie im Moment dringend mal wieder einen frischen, zur Not auch aus einer Dose entwichenen Geist brauchen, der sie inspiriert und antreibt - wie in der Zeit um 2012, als die Dortmunder unter Jürgen Klopp auffallend lästig wurden.

Die Bayern haben damals auf bewährte Art reagiert, indem sie kampfeslustig 40 Millionen Euro für Javi Martínez auf den Tisch knallten; aber sie haben auch irgendwie gefühlt, dass der Erfolg des BVB auf einer klaren fußballerischen Idee basiert. Auch deshalb betrieben die Bayern bereits im Winter 2012 die Verpflichtung Pep Guardiolas, der wie kein Zweiter für eine klare fußballerische Idee steht.