9. April 2017, 11:34 Uhr FC Bayern vs. BVB Statt Keilerei nur Kuscheln









Da bleibt sogar Zeit für ein Küsschen: Selten gingen Bayern und Dortmunder im "Clásico" so vorsichtig miteinander um - aus gutem Grund.

Kommentar von Claudio Catuogno

Als die Rasenpfleger des FC Bayern in der Halbzeitpause des Spitzenspiels gegen Borussia Dortmund ihre Arbeit aufnahmen, um ein paar herausgetretene Grasbüschel wieder ins Erdreich zurückzudrücken, mussten sie auch zwei Fremdkörper vom Spielfeld in der Münchner Arena entfernen. Der eine Fremdkörper war ein sehr schön gefalteter Papierflieger, der in der 39. Minute in perfektem Gleitflug von der Haupttribüne auf den Rasen gesegelt war. Der andere war ein weißes Tuch mit dem Blut aus Robert Lewandowskis Nase.

Es war nämlich tatsächlich mal kurz giftig geworden in den letzten Minuten der ersten Halbzeit: Erst war der Bayern-Stürmer Lewandowski im BVB-Strafraum mit Matthias Ginter kollidiert, das war schmerzhaft für beide, es floss aber noch kein Blut. Und kurz darauf bekam Lewandowsi dann einen Fuß des unachtsamen BVB-Verteidigers Marc Bartra ins Gesicht. Große Aufregung. Wenn es erkennbar rot wird im Stürmergesicht, dann unterstellt einem keiner Zeitschinden oder Theatralik, der Schiedsrichter rief sofort nach dem Arzt. Und als es dann doch weiterging für Lewandowski, schleuderte dieser wütend das weiße Tuch auf den Rasen, das gerade noch die Blutung gestillt hatte.

Einen Fuß hat man halt schnell mal im Gesicht, und man fällt auch schnell mal unglücklich auf die Schulter - selbst in einem Fußballspiel, in dem beide Mannschaften erkennbar ein Ziel haben: sich nicht weh zu tun. Also in erster Linie: sich nicht selbst weh zu tun. Aber auch nicht den anderen - weil man sich ja bekanntlich oft in jenen Szenen selbst verletzt, in denen man hart gegen den Gegner einsteigt.

Intensiv, dicht, extrem körperlich - so war es sonst.

Bayern gegen Dortmund: Dieses gern als deutscher "Clásico" verklärte Duell der beiden Branchenführer war in den vergangenen Jahren oft eine intensive, dichte, aufreibende und auch extrem körperliche Sache gewesen. Diesmal zogen die Akteure in den entscheidenden Momenten oft zurück. Mal abgesehen von Arturo Vidal natürlich: Der Chilene hat sein Wirken unter das Motto "Einmal Krieger, immer Krieger" gestellt. Er kann nicht anders.

Aber während in so einem Topspiel die Zweikämpfe sonst oft am Rande der fahrlässigen Körperverletzung geführt werden, brachten die Spieler beider Mannschaft diesmal regelmäßig ihre wertvollen Gliedmaßen in Sicherheit. Gut so.

Denn die Wahrheit ist ja: Selten war eine Partie zwischen den beiden Rivalen so unbedeutend für die Konstellation in der Bundesliga. Die Bayern müssen ihren ersten Tabellenplatz gegen niemanden verteidigen. Und die Dortmunder haben auch noch genug Zeit, um sich im Fernduell mit der TSG Hoffenheim Rang drei zu sichern, der die direkte Qualifikation für die Champions League bedeutet. Dass die Hoffenheimer am Samstag - drei Tage nach ihrem spektakulären 1:0-Coup gegen die Bayern - gegen den Hamburger SV alle drei Punkte liegen ließen, zeigt: Ein Problem mit der Konstanz haben nicht nur Thomas Tuchels Dortmunder.