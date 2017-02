26. Februar 2017, 08:09 Uhr FC Bayern Thomas Müller, der gute Mensch von Fröttmaning









Trotzdem war er bester Spieler.

Aus dem Stadion von Martin Schneider

Den Moment größter Selbstlosigkeit bezeichnete Thomas Müller später als "normale Aktion". Es lief die 56. Minute und der Ball lag im Strafraum an seinem Fuß. Vor ihm war nur noch HSV-Torwart René Adler, kein Gegenspieler mehr in Sicht. Man muss wissen, dass Müller bisher genau ein Saison-Tor erzielt hat, er liegt in der Liste gleichauf mit den Torjägern Mats Hummels, Rafinha und Philipp Lahm. Er hätte also Grund zum Egoismus gehabt, zumal es eh schon 4:0 stand - und dann legte er den Ball auf David Alaba ab. Der traf zum 5:0 und überholte Müller damit in der Torjägerliste. Mit nun zwei Treffern.

"Vielleicht ist der Assist auf David ein Paradebeispiel, dass ich euch das letzte halbe Jahr nicht angelogen habe, als ich gesagt habe, ein Tor ist jetzt für mich nicht alles", sagte Müller, der gute Mensch von Fröttmaning, dann später frisch geduscht und grinsend in Joggingklamotten. "Aber wolltest Du ihn nicht doch selbst machen?", fragte einer, der es nicht glauben wollte. Müller lachte: "Natürlich war das eine Situation, wo man selbst schießen könnte, freistehend aus sieben Metern. Aber die Situation ist klar, wir sind zwei gegen eins, ich sehe ihn aus dem Augenwinkel und dann ist es eine normale Aktion."

Thomas Müller, laut Berufsbezeichnung Stürmer, hat es geschafft bei einem 8:0 gegen den hilflosen Sportverein (HSV) aus Hamburg kein Tor zu erzielen. Das liest sich, als hätte einer den Löffel nicht dabei, wenn es Kaviar regnet, aber auch ohne Tor holte er sich von Karl-Heinz Rummenigge das Sonderlob "beste Saisonleistung von Thomas heute" ab.

Aus dem Torjäger ist ein Vorbereiter geworden

Andersrum wird die Geschichte nämlich stimmig: Thomas Müller war nicht schlecht, weil er gegen den HSV das Tor nicht getroffen, nein, er hat es geschafft auch ohne Treffer der beste Bayernspieler des Tages zu sein. Mit einer Art Hackendreher bereitete er das 1:0 von Arturo Vidal vor, ein paar Minuten später war er so fix, dass ihm Mergim Mavraj im Strafraum in die Haxen springen musste - den Elfmeter versenkte dann Robert Lewandowski. "Er hat super überragend gespielt", meinte der Pole im Pep-Guardiola-Duktus. Neben seiner Torvorlage auf Alaba war Müller überall unterwegs, er hatte am Ende natürlich die meisten Kilometer aller Bayernspieler auf dem Tageszähler (11,07) und davon waren bestimmt 11,05 Kilometer in Zonen, wo kein HSV-Spieler stand. Er hat jetzt insgesamt neun Torvorlagen angehäuft, nur zwei Spieler in der Liga haben häufiger Treffer aufgelegt.