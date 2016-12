22. Dezember 2016, 11:22 Uhr FC Bayern Thiago kickt mit dem Weihnachtsmann









Beim 3:0 gegen Leipzig überragt Bayern-Profi Thiago mit einer zauberhaften Leistung.

System und Idee von Trainer Ancelotti kommen dem Spanier sehr entgegen, auch wenn Thiago ursprünglich ein Guardiola-Spieler war.

Von Thomas Hummel

Thiago führte den Ball wie immer mit sehr aufrechter Körperhaltung. Er deutete einen Pass nach rechts an, stieg auf den Ball, drehte sich. Ein Leipziger kam näher, da entdeckte er im Augenwinkel einen Kollegen in rotem Trikot und weißer Hose, der an der Außenlinie freistand. Ohne wirklich den Kopf zu drehen, lupfte Thiago den Ball hinüber. Eine banale Szene, und dennoch sagte sie viel aus über das Spiel des Spaniers. Der Pass ging in Richtung eines digitalen Weihnachtsmanns, der auf der Werbebande digitalen Schnee wegschaufelte.

Es war ein wenig verwunderlich, dass der Weihnachtsmann das Zuspiel verschmähte und weiter Schnee schippte. Denn wer hätte an diesem Mittwochabend nicht gerne mit Thiago Alcántara gekickt, sich das Bällchen hin und her gelupft, ein paar Kunststückchen gezeigt (der Weihnachtsmann kann bestimmt auch ein paar)? "Wenn du Spaß hast am Spiel, macht dich das besser, es bringt mehr aus dir heraus", sagte der 25-Jährige später. Und wenn Thiago in der Lage ist, alles aus sich rauszubringen, dann schaut er bisweilen gar nicht mehr richtig hin. Da vermischen sich Erkennen und Intuition zu einem Spiel voller Überraschungen.

Energischer Antritt in den Fünfmeterraum

Die Partie gegen RB Leipzig brachte vieles zu Tage, was in diesem Thiago steckt. Er schoss das 1:0 selbst nach einem energischen Antritt in den Fünfmeterraum. Mit einem feinen Pass bereitete er das 2:0 von Xabi Alonso vor. Er hatte die meisten Ballkontakte von allen Profis auf dem Platz. Er schlängelte sich mit Ball durch drei Gegenspieler hindurch. Er schaute nach rechts und passte nach links. Er allein brachte enorme Unruhe in die Abwehrreihe des so hoch gelobten Aufsteigers, Leipzig kam mit seinem Spiel überhaupt nicht zurecht und sah sich zumeist hilflos den bayerischen Angriffen ausgesetzt.

Allein wegen Thiago hätte die Begegnung locker höher als 3:0 enden können. Verteidiger Mats Hummels kommentierte: "Er ist immer anspielbar, torgefährlich und will sich zeigen. Das ist eine sehr gute Mischung."

Dass der 25-jährige Spanier mit dem brasilianischem Pass ein zauberhafter Fußballer ist, weiß man in München seit nun dreieinhalb Jahren. Dennoch ist seine Entwicklung bis zu diesem kalten und nebligen 21. Dezember 2016 erstaunlich. Galt er doch als Inbegriff des Guardiola-Spielers. Der frühere Trainer hatte seine Amtszeit mit dem Spruch "Thiago oder nix" begonnen. Pep Guardiola wollte diesen kapitalen Burschen vom FC Barcelona unbedingt, und weil sein Bruder Pere als Berater an der Schaltstelle saß, war der Wechsel kein Problem (dass Pere aufgrund des Transferwunsches von Pep eine ordentliche Provision erhielt, gehört zu den Eigentümlichkeiten des Fußballgeschäfts). Würde Thiago also mit Pep nach England ziehen?

Guardiola versicherte dem FC Bayern, keinen Spieler nach Manchester locken. Zumindest im ersten Jahr. Auch die Verbindung zu Bruder Pere löste Thiago zuletzt auf, er lässt sich nun von Vater Mazinho vertreten. Und unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti ist kein Leistungsabfall zu sehen. Im Gegenteil. Thiago wirkt in diesem Herbst fast stärker als zuvor. Er ist vermutlich der Münchner, der vom neuen Spielsystem und von der Herangehensweise Ancelottis am meisten profitiert.