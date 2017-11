6. November 2017, 08:25 Uhr FC Bayern Selbst Robben und Lewandowski lachen zusammen









Der FC Bayern München verwandelt einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Dortmund in einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Dortmund.

Das liegt auch daran, wie Bayern-Trainer Jupp Heynckes die Harmonie in der Mannschaft wiederhergestellt hat.

Von Benedikt Warmbrunn , Dortmund

Der Tatort lag nur wenige Meter von der Mittellinie entfernt. Die zwei Männer, die sich schon eine Menge missgönnt haben im Leben, die sich gegenseitig Egoismus vorgeworfen haben, die ihre Gefühle mit Gesten der Ablehnung zelebriert haben, standen sich nun gegenüber, fast Stirn an Stirn. Sie diskutierten. Sie kamen sich näher. Sie fassten sich, erst der eine, dann der andere, gegenseitig an die Schulter. Nach einer knappen halben Minute des intensiven Austauschs erhob dann der eine, Arjen Robben, die Hand und richtete sie gegen den anderen, gegen Robert Lewandowski. Er holte aus, traf Lewandowski auf der Wange. Nur leicht, fast sanft. Aber er traf. Lewandowski drehte sich weg. Und beide grinsten.

23 Bundesliga-Spiele hat Jupp Heynckes als Trainer noch vor sich, dazu mindestens eines im DFB-Pokal sowie mindestens vier in der Champions League. Vielleicht wäre das ja ein neues Ziel für sein Alterswerk: Arjen Robben und Robert Lewandowski endgültig miteinander zu versöhnen - jene beiden Offensivspieler, die in Konkurrenz um jedes Tor so eng miteinander verbunden sind. Es wäre eine passende Aufgabe für einen, der es zu so viel Kunstfertigkeit als Seelenstreichler, als Harmoniemeister gebracht hat.

Es wäre ein lohnendes Ziel. Denn die deutsche Meisterschaft stellt ja seit Samstagabend ein kleines bisschen weniger eine Herausforderung dar.

Der FC Bayern hat am elften Spieltag 3:1 in Dortmund gewonnen, gegen den ersten Verfolger. Doch die Wucht dieses Ergebnisses erschließt sich nur in der Gesamtschau der vergangenen sieben Spiele, eingerahmt von zwei Länderspielpausen - der Summe der sieben ersten Spiele der vierten Amtszeit von Jupp Heynckes, 72, als Trainer des FC Bayern. Die Mannschaft gewann alle sieben Partien, darunter zwei gegen Leipzig und das am Samstag in Dortmund. Sie kassierte dabei drei Gegentore, davon nur zwei aus dem Spiel heraus. Sie hat vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht, sie ist Tabellenführer der Bundesliga. Vor allem hat sie in vier Ligapartien einen Fünf-Punkte-Rückstand auf Dortmund in einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Dortmund verwandelt.

"Wir alle wissen, dass wir es noch besser können", sagt Arjen Robben

"Man konnte natürlich nicht voraussagen, dass wir jetzt so gut dastehen", sagte Heynckes später gewohnt sachlich. "Wahnsinn. Das ist nur Wahnsinn", sagte Robben, "mehr kannst du darüber nicht sagen, dafür gibt es eigentliche keine Wörter." Irgendwie können sie beim FC Bayern selbst noch nicht glauben, dass der Weg zurück an die Spitze so einfach war.

Wobei das schon das ganze Geheimnis ist: dass es so einfach ging.

Heynckes ist kein Mann für Experimente, er hat aus seinen nicht ganz viereinhalb Jahren als Ruheständler keine neuen taktischen Erkenntnisse mitgebracht. Er macht vielmehr im Wesentlichen das, was er 2013 gemacht hat und womit er den FC Bayern zum ersten und bislang einzigen Triple der Vereinsgeschichte geführt hat. Er hat eine klare Hierarchie aufgebaut, damit gibt er den Leistungsträgern Vertrauen. Er führt viele Gespräche, nimmt jeden ernst; dadurch gibt er denen, die nicht ganz so oft spielen, Vertrauen. Er verliert nie die Ruhe. Er geht kein unnötiges Risiko ein, nicht mit angeschlagenen Spielern, nicht mit fremden Systemen. Und so mobilisiert er wie 2013 auch die letzten Reserven, die in der Mannschaft stecken. Und die entwickelt Spiel für Spiel einen immer stärkeren Willen, allen zeigen zu wollen, dass sie noch zur Spitze zählt, in der Liga, auch in Europa (wo es Anfang Dezember gegen Paris zum nächsten ernsthaften Test kommt).