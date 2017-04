29. April 2017, 22:12 Uhr FC Bayern München "Wo ist der Alkohol?"









Der FC Bayern gewinnt durch ein 6:0 vorzeitig seine 27. Meisterschaft und feiert mit den Fans und in der Kabine.

Der VfL Wolfsburg resigniert. Mario Gomez spricht von "Jugendfußball gegen Männerfußball".

Carlo Ancelotti meint, nun könne man "in Ruhe die neue Saison planen".

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Dass Wolfsburg als Party-Location nur sehr bedingt taugt, wissen Beobachter des örtlichen Bundesligisten nur zu gut. Man denke nur an die Eskapaden des heute bei Werder Bremen reüssierenden Max Kruse, oder auch an die Bemerkungen von Julian Draxler (heute bei Paris St.-Germain) über die schönste Ecke der VW-Stadt: Plattform 5 am Bahnhof, wo der ICE nach Berlin abfährt.

Dem FC Bayern ist derlei einigermaßen egal, er feiert die Feste, wie sie fallen. Am Samstag machte der deutsche Rekordmeister den 27. Titel der Vereinsgeschichte halt in Wolfsburg perfekt - durch ein 6:0 (3:0) beim VfL, der sich weiterhin massiv in Abstiegsgefahr befindet. Ein bisschen Euphorie war auch zu spüren, als die Spieler in die Kabine liefen. "¿Dónde está el alcohol?", brüllte Thiago Alcántara, nachdem er mit den restlichen Bayern in der Kurve mit den Fans einen unerhörten Triumph gefeiert hatte: Der FC Bayern ist zum ersten Verein in der Bundesliga-Geschichte gereift, der fünf Titel aneinanderreihen konnte. "Deutscher Meister wird nur der FCB", skandierten die Anhänger der Bayern. Nie war es so wahr wie heute, da die Wettbewerbskraft der Bundesliga am Boden liegt. Denn die Bayern sind Meister, obschon noch drei Spieltage ausstehen.

Dass dieser 31. Spieltag die Gelegenheit bereit halten würde, die Meisterschaft perfekt zu machen, hatten die Bayern vor der Partie auf dem Rasen der Wolfsburger Arena erfahren. Denn die Kunde vom 0:0 von RB Leipzig, der einzigen Mannschaft, die noch eine theoretische Chance darauf hatte, den Titelgewinn hinauszuzögern, erhielten sie bei der Platzbegehung, als sie noch Joggingschuhe und Ausgehanzüge anhatten. Das Remis der Leipziger gegen Ingolstadt ließ sie locker, selbstbewusst und gut gelaunt wirken; die Erinnerungen an das Aus in der Champions League in Madrid und den Pokal-K.-o. unter der Woche gegen Borussia Dortmund waren wenigstens vorübergehend verblasst. Das ermöglichte einen Gemütszustand, der zu einem ungefährdeten Sieg führte. Zu einem Monolog, der letztlich sinnbildlich für die nationale Übermacht der Bayern stand.

Kimmich zieht zusammen mit Thiago die Fäden

Die Überlegenheit des FC Bayern war von der ersten Sekunde an greifbar. Trainer Carlo Ancelotti hatte auf sein A-Team verzichtet; er setzte auf zahlreiche Komparsen. Xabi Alonso reiste zwar mit, stand wegen einer Erkältung aber nicht im Kader, und Arturo Vidal setzte sich bloß auf die Bank. Stattdessen zogen Thiago Alcántara und Joshua Kimmich im Mittelfeld die Fäden, sie verlagerten immer wieder das Spiel; unter anderem mit langen Bällen auf Kingsley Coman, der Franck Ribéry ersetzte.

Die erste Torchance gab es nach zehn Minuten, als Thomas Müller im Strafraumzentrum eine Hereingabe von Lewandowski verpasste, die nur knapp am Tor vorbeistrich. Die Führung der Bayern war freilich nur aufgeschoben, sie folgte durch einen aus 23 Metern direkt verwandelten Freistoß von Alaba - wobei die Mauer der Wolfsburger sehr weit weg vom Tatort stand. Dass die Bayern es nicht dabei bewenden lassen wollten, wurde nur zwei Minuten später deutlich, als Koen Casteels spektakulär eine Doppelchance von Lewandowski und Müller vereitelte.