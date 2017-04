19. April 2017, 07:31 Uhr FC Bayern München Neuer zieht sich schwere Fußverletzung zu









Der Bayern-Keeper hat sich offenbar den linken Fuß gebrochen - und könnte den Rest der Saison ausfallen.

Das Aus in der Champions League ist nicht die einzige schlechte Nachricht, die der FC Bayern verkraften muss. So wie es aussieht, wird der Verein längere Zeit auf seinen Torwart verzichten müssen. Einer ersten Diagnose zufolge zog sich Manuel Neuer im Spiel gegen Real Madrid eine Fraktur am erst vor drei Wochen operierten linken Fuß zu.

Laut Vereinsangaben aus der Nacht zum Mittwoch erlitt der Torhüter die Verletzung unmittelbar vor dem Gegentreffer zum 2:3 in der Verlängerung des Rückspiels. Nach der Rückkehr aus Madrid soll Neuer in München eingehend untersucht werden, danach wird die weitere Behandlung festgelegt. Der Bayern-Keeper dürfte für den Rest der Saison ausfallen.

Dabei waren die Münchner mit großen Hoffnungen in die Partie gestartet, denn nicht nur der im Hinspiel heftig vermisste Robert Lewandowski stand in der Startelf, sondern überraschend auch gleich beide Abwehr-Sorgenkinder. Sowohl der zuletzt von seinen Adduktoren geplagte Jérôme Boateng als auch der am Sprunggelenk beschädigte Mats Hummels waren zumindest so weit gesund gepflegt worden, dass Trainer Ancelotti ihren Einsatz wagte.

Doch das Risiko nützte nichts: Am Ende ging Madrid mit einem 4:2 Sieg nach Verlängerung als Sieger vom Platz.