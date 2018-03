15. März 2018, 20:10 Uhr FC Bayern München Basketball Von der Tiefe der Bank

Mit dem erstmaligen Einzug ins Eurocup-Halbfinale machen die Basketballer des FC Bayern München den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung - der weitere Weg soll dann in die Euroleague führen.

Von Ralf Tögel

Reggie Redding beliebte zu scherzen. Ob er schon an Darussafaka denke? "Was ist das?" Ein Basketballteam. "Aha, from Germany?" Breites Grinsen. "Nein, im Ernst", schob der Basketballer des FC Bayern München nach, er denke noch nicht an den nächsten Gegner. Redding blickte lieber zurück: "Ich kenne das Gefühl, wenn man im Viertelfinale ausscheidet, ich will es nie wieder erleben." Diese Gefahr besteht für den Münchner Shooting Guard bis auf weiteres nicht, denn der FC Bayern hat am Mittwochabend mit dem ...