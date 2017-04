12. April 2017, 19:28 Uhr FC Bayern Lewandowski fällt gegen Real aus









Die Schulterverletzung aus der Partie gegen den BVB ist doch gravierender als gedacht: Lewandowski steht im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid nicht im Kader.

Bayern München muss auf Robert Lewandowski verzichten. Der Pole fällt gegen Real Madrid aus und steht nicht einmal im Kader. Lewandowski hatte sich am Samstag beim 4:1 gegen Dortmund eine schmerzhafte Prellung an der rechten Schulter zugezogen und am Dienstag das Abschlusstraining nach 20 Minuten abbrechen müssen. Trainer Carlo Ancelotti hatte am Dienstagabend erklärt, dass eine Entscheidung kurzfristig fallen werde. "Wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen", betonte er aber.

Für den in dieser Champions-League-Saison siebenmal erfolgreichen Lewandowski rückt Thomas Müller in die Startformation. Der Weltmeister fehlte zuletzt selbst wegen einer Sprunggelenksblessur. Wie angekündigt steht dagegen Manuel Neuer zwei Wochen nach einer Operation am Fuß wieder im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters.