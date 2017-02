8. Februar 2017, 08:36 Uhr FC Bayern Lahm lässt Hoeneß schlecht aussehen









Bayern-Kapitän verkündet sein Karriere-Ende - und dass er nicht Sportdirektor des FC Bayern wird.

Irritierend ist der öffentliche Auftritt von Uli Hoeneß, der angeblich nichts wusste.

Der Bayern-Präsident soll für den Posten des Sportdirektors eine Lösung mit Gladbachs Manager Max Eberl bevorzugen.

Aus dem Stadion von Martin Schneider

Es ist eine schöne Sache, wenn sich Menschen einig sind. Mats Hummels und Philipp Lahm waren sich zum Beispiel darüber einig, dass Lahm nichts gesagt hatte und Hummels darum auch nichts wissen konnte. "Ich habe es gerade erst erfahren und darum ist meine erste Reaktion, dass ich überrascht bin und es schade finde, dass er nicht mehr auf dem Platz stehen wird", sagte Hummels. Und weil Arjen Robben auch sagte, er habe nichts gewusst, war am Ende des Abends klar, dass Philipp Lahm dem Team des FC Bayern tatsächlich die große Nachricht nicht vor dem Spiel verkündet hatte: Im Sommer, das steht jetzt fest, wird er mit dem Fußballspielen aufhören. Und er wird nicht Sportdirektor des FC Bayern werden.

Philipp Lahm und Uli Hoeneß sind sich dagegen immer noch nicht einig, wer was wann gesagt hat und wer was wann wusste. Wie die Kommunikation zwischen dem Kapitän und dem Vereinspräsidenten ablief, das bleibt rätselhaft und irritierend. Um durchzublicken, lohnt es sich, die Ereignisse chronologisch zu sortieren. Sie begannen mit einer Meldung der SportBild, kurz vor dem Anpfiff des DFB-Pokal-Achtelfinales gegen Wolfsburg. Philipp Lahm, hieß es, werde im Sommer seine Karriere beenden und auch nicht Sportdirektor beim FC Bayern. Die Meldung war in der Welt, der FC Bayern gewann 1:0 durch ein Tor nach einem abgefälschten Schuss von Douglas Costa. Ein souveräner Sieg, Wolfsburg war bis auf zwei Schüsse kurz vor Schluss harmlos.

"Ich kann dazu nur sagen, dass er mir das nicht mitgeteilt hat"

Nach dem Spiel ging Uli Hoeneß in das Fernsehstudio der ARD, er wurde nach Philipp Lahm gefragt, ob er dessen Rücktritt und die Absage bestätigen könne. "Wir können das nicht bestätigen. Wir haben Gespräche geführt, da ist vereinbart worden, dass eine gemeinsame Erklärung abgegeben wird", sagte Hoeneß. Und: "Zunächst muss er erst einmal aufhören. Er hat noch einen Vertrag bis 2018, und den hat er noch nicht gekündigt." Nach der ARD sprach Hoeneß mit dem Sender Sky. Das Gespräch lief, leicht verkürzt, so ab:

Frage des Reporters: "Wie beurteilen Sie den Rücktritt?"

Hoeneß: "Ich kann dazu nur sagen, dass er mir das nicht mitgeteilt hat."

Frage: "Haben Sie denn verhandelt mit dem Philipp?"

Hoeneß: "Wir haben mehrere Gespräche geführt, das ist richtig."

Frage: "Es hieß, dass er bei der Aufsichtsratssitzung (Hoeneß wurde dort am Montagabend wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, Anm.) jemandem mitgeteilt hätte, dass er aufhören will ..."

Hoeneß: "Das ist schon mal ganz falsch, weil die Aufsichtsratssitzung hat um 21 Uhr geendet, und da war die SportBild schon längst im Druck."

Hoeneß sagte dann noch: "Sie können mich jetzt nicht fragen nach den Gedanken von Philipp Lahm, da müssen sie den Philipp fragen, das sind seine Gedanken, und da hat er das Exklusivrecht drauf." Und dass Philipp Lahm der einzige Kandidat für den Sportdirektor-Posten sei und dass er heute nicht mehr mit ihm sprechen werde, aber sicher in den nächsten Tagen.

Dann verschwand der Präsident, und an einer anderen Stelle der Arena warteten sehr viele Menschen auf eben diesen Lahm und hofften auf Antworten. Stürmer Thomas Müller schlurfte aus der Kabine, schaute sich die drängelnde Journalisten-Schar höchst amüsiert an und meinte im Vorbeigehen mit einem Lachen: "Er kommt ja gleich." Lahm kam schließlich mit einem Blumenstrauß in der Hand, den hatte er vor dem Spiel bekommen, weil er am Wochenende gegen Schalke sein 500. Bundesligaspiel gemacht hatte.