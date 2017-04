18. April 2017, 08:26 Uhr FC Bayern Kimmich ist plötzlich wieder wichtig









Joshua Kimmich war einer der Lieblinge von Pep Guardiola, sein Nachfolger als Bayern-Trainer, Carlo Ancelotti, setzt nicht auf den 22-Jährigen.

Nach dem Ausfall von Javi Martínez und den Verletzungen von Jérôme Boateng und Mats Hummels könnte er aber Ancelottis letzte Option sein.

Entweder könnte Kimmich Innenverteidiger spielen oder für Xabi Alonso ins Mittelfeld rücken.

Von Ulrich Hartmann

So langsam muss sich zeigen, ob Carlo Ancelotti damals die Wahrheit gesagt hat. Letzten Sommer, als sich Pep Guardiola, inzwischen Trainer von Manchester City, um den talentierten Münchner Mittelfeldspieler Joshua Kimmich bemühte. Der FC Bayern wollte Kimmich nicht hergeben, "er ist sehr wichtig für uns", sagte Ancelotti damals, vor der Saison. Er stützte diese These dann aber kaum.

Nachdem Kimmich in der vergangenen Saison unter Guardiola noch 21 Pflichtspiele durchgängig absolviert hatte, hat er bei Ancelotti in der aktuellen Saison bislang bloß elf Mal vom Anfang bis zum Ende auf dem Platz gestanden. Kimmich ist unter Ancelotti längst nicht mehr so wichtig wie er es unter Guardiola war - aber jetzt, da es ans Eingemachte geht, könnte Kimmichs Stunde schlagen.

Vor dem Rückspiel bei Real Madrid ist die Frage bloß, ob Ancelotti ihn lässt.

Kimmich spielte in Leverkusen hervorragend

Und ob er ihn lassen muss. Die torlose Bundesligapartie am Ostersamstag in Leverkusen lieferte Indizien dafür, dass Kimmich am Dienstag einen Platz in der Startelf erhält - wenn die Münchner versuchen werden, die 1:2- Hinspiel-Niederlage noch in einen Halbfinal-Einzug umzuwandeln. Ancelotti bot eine Mannschaft auf, die der Schonung einiger Stammkräfte (Robben, Ribéry, Lahm, Alonso) ebenso Rechnung trug wie den Ausfällen von Robert Lewandowski (Gelbsperre), Mats Hummels und Jérôme Boateng (beide verletzt).

Kimmich spielte an der Seite von Arturo Vidal zunächst im defensiven Mittelfeld und machte seine Sache offensiv wie defensiv hervorragend. Er agierte so souverän wie im vergangenen Herbst, in dem ihm bis Mitte Oktober das Kunststück gelungen war, in zehn Pflichtspielen auch noch sieben Tore zu schießen. Trotzdem hatte Ancelotti ihn danach in die zweite Reihe verbannt. Der Italiener setzt im Zweifel lieber auf Erfahrung als auf Jugend.

Aber am Dienstag in Madrid könnte er Kimmich nun brauchen. Das Sprunggelenk von Hummels und die Adduktoren von Boateng könnten einen zweiten alternativen Innenverteidiger erforderlich machen, weil Javier Martínez nach seiner gelb-roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt ist. Hummels und Boateng waren zwar beide in dem Flieger, der die Münchner am Montag nach Madrid brachte, "beide haben eine große Chance zu spielen", sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz am Abend. Letztendlich wird über ihren Einsatz kurzfristig entschieden.