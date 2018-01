11. Januar 2018, 16:41 Uhr FC Bayern in Leverkusen "Es wäre fahrlässig, sie spielen zu lassen"









Beim FC Bayern fallen zum Rückrundenstart Stürmer Robert Lewandowski und Innenverteidiger Mats Hummels aus.

Gegen Leverkusen könnte der in der Winterpause verpflichtete Sandro Wagner in die Startelf rücken.

Von Markus Schäflein

Jupp Heynckes kam ziemlich geschlaucht aus dem Trainingslager des FC Bayern München in Katar zurück, ein kleiner Zeitunterschied, ein großer Temperaturunterschied und die Reisestrapazen hatten ihre Spuren hinterlassen. "Ich war auch müde", berichtete Heynckes, 72, "ich habe schon überlegt, ob das Alter sich bemerkbar macht. Aber ich habe das auch von Jüngeren gehört." Zum Beispiel von seinen Spielern. Die seltsame Generalprobe nach der Rückkehr gegen den Drittligisten Sonnenhof Großaspach (5:3) habe daher "gar keine Bedeutung" gehabt, betonte Heynckes.

Mit drei Gegentreffern ist also nicht zwingend zu rechnen, wenn der souveräne Spitzenreiter an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) zum Bundesliga-Wiederauftakt beim Tabellenvierten Bayer Leverkusen antritt. Allerdings haben die Münchner seit fünf Jahren nicht mehr in Leverkusen gewonnen. "Wer hat da gewonnen? Wer war da Trainer?", fragte Heynckes in der Pressekonferenz am Freitag, und die Antwort lautete selbstredend: Heynckes.

Heynckes: "Sandro ist die erste Option"

Beim Vorhaben, diesen Coup zu wiederholen, muss er allerdings auf Robert Lewandowski (Patellasehne) und Mats Hummels (Adduktoren), der am Mittwoch Vater wurde, verzichten. "Es wäre fahrlässig, sie spielen zu lassen", sagte Heynckes. "Ich bin ja froh, dass beide schon Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht haben und sie ab Montag ihr Pensum erhöhen können." Winterzugang Sandro Wagner ersetzt wohl Lewandowski als Mittelstürmer: "Sandro ist die erste Option." Ob Joshua Kimmich nach Rückenproblemen von Beginn an mitwirkt, ließ der Trainer noch offen: "Das muss ich gut abwägen."

Heynckes lobte Leverkusen als "junge, hoch talentierte, schnelle Mannschaft, die viel Fantasie hat". Dementsprechend werde es "ein Auftakt, der es in sich hat, der prickelnd ist, der schwierig ist". Zudem scheint sich Heynckes nach der ungewöhnlichen Mini-Vorbereitung nicht so sicher über den Leistungsstand seiner Mannschaft zu sein: "Bereit sind wir schon, aber es ist anders gewesen als in den Jahren zuvor." Zwar fügte er zu Recht an: "Das gilt für alle." Aber die Bayern hatten vor der Kurzpause besonders ermattet gewirkt und sich in der Liga gegen Frankfurt, Köln und Stuttgart zu drei 1:0-Siegen gemüht.

Weil es auch für diese drei Punkte gibt, haben sie einen Riesen-Vorsprung. "Ich halte nichts davon, zu sagen, es ist ein Riesen-Vorsprung", sagte Heynckes. "Es ist ein komfortabler Vorsprung. Den haben wir uns erarbeitet, auch unter Mithilfe der Konkurrenz." Der FC Bayern ist in den vergangenen fünf Meisterjahren jedenfalls nur einmal mit einem zweistelligen Vorsprung in die Rückrunde gestartet. Auch 2014/15 betrug das Polster auf den Zweiten, damals Wolfsburg, elf Punkte.