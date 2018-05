5. Mai 2018, 17:23 Uhr FC Bayern in Köln Hinten Slapstick, vorne Sommerfußball

Die Bayern zeigen sich erholt vom Champions-League-Aus gegen Real Madrid: In Köln dreht der Meister die Partie nach 0:1-Rückstand.

James, Lewandowski und Tolisso treffen für die Münchner.

Hier die Ergebnisse und die aktuelle Tabelle.

Erst lust- und ideenlos, dann gnadenlos effektiv: Bayern München hat vier Tage nach dem bitteren Halbfinal-Aus in der Champions League bei Real Madrid in der Bundesliga eine Blamage gerade noch abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes siegte nach einer in der ersten Halbzeit schwachen Vorstellung 3:1 (0:1) beim 1. FC Köln und verdarb dem Absteiger das vorerst letzte Heimspiel in der Fußball-Bundesliga.

Köln, dessen sechster Abstieg seit der vergangenen Woche feststeht, war durch ein Eigentor von Niklas Süle (30.) in Führung gegangen. Doch dann zog München das Tempo an. James (59.), Robert Lewandowski (61.) und Corentin Tolisso (79.) drehten das Spiel zugunsten des Rekordmeisters, der die erste Halbzeit komplett abgeschenkt hatte.

In Kürze mehr auf Süddeutsche.de.