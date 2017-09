12. September 2017, 23:06 Uhr FC Bayern in der SZ-Analyse Drei Tore, aber keine Harmonie









Der FC Bayern gewinnt das erste Gruppenspiel der Champions League gegen den RSC Anderlecht mit 3:0.

Schon nach zwölf Minuten gelingt die Führung per Elfmeter, danach spielen die Münchner in Überzahl, aber nur selten überzeugend.

Aus dem Stadion von Benedikt Warmbrunn

Zunächst etwas ganz und gar nicht Kritisches: Carlo Ancelotti hat ein ausgezeichnetes Pokerface. Er könnte damit in jedem Casino der Welt erfolgreich sein, er könnte sich jedem Duell eines Italo-Westerns stellen, wahrscheinlich könnte er damit auch 100 Flachwitze vorlesen, ohne auch nur einmal zu lachen. Carlo Ancelotti hat sich mit seinem Pokerface allerdings dazu entschieden, als Fußballtrainer zu arbeiten, natürlich hat er auch so seine Erfolge gefeiert.

Dass er auch ein Innenleben haben könnte, ist dabei im Laufe der Jahre etwas in Vergessenheit geraten.

Carlo Ancelotti selbst hat an seine Gefühlswelt nun erinnert, vor der Partie gegen den RSC Anderlecht. In den vergangenen Tagen ist ja fast jede Entscheidung des Italieners kritisiert worden. Seine Taktik. Seine Aufstellung. "Die Kritik ist zu viel. Ich bin es gewohnt, kritisiert zu werden, aber um ehrlich zu sein, ist es zu viel", sagte Ancelotti dem Fernsehsender Sky. Er hat all das lange mit einer bewundernswerten Bärenruhe ertragen. Am Dienstag aber sagte er: "Ich bin nicht von gestern." Es sei ja so: "Viele Leute sprechen über Strategie, Taktik und Position der Spieler. Es ist zu viel. Fußball ist einfacher."

Am Dienstag nun, nachdem sich Ancelotti für Ancelotti eingesetzt hatte, siegte seine Mannschaft zum Auftakt der Champions-League-Saison 3:0 (1:0) gegen Anderlecht. Es hätte nun das Ende aller Kritik sein können. Aber so einfach ist Fußball manchmal nicht.

Mats Hummels und Thomas Müller sitzen beim Anpfiff auf der Bank

Ja, der FC Bayern hat pflichtgemäß gewonnen, wer es gut meint, könnte auch sagen, dass die Mannschaft nicht zu viele Kräfte verschwendet hat vor den weiteren fünf Spielen in den nächsten 18 Tagen. Wer es nicht ganz so gut meint, könnte sagen, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, all die Zweifel zu zerstreuen. Und die Kritik an Ancelotti, sie wird auch nicht komplett verstummen: Wie ein Team eindrucksvoll in die Champions League startet, demonstrierte ja der Gruppenrivale Paris St. Germain mit einem 5:0 in Glasgow.

Tatsächlich geht es in diesen ersten Wochen der Saison manchmal fast gar nicht darum, wen Ancelotti aufstellt, sondern darum, wen er nicht aufstellt, wer auf der Bank sitzt. Gegen Anderlecht waren das: Marco Friedl, der lange verletzte Jérôme Boateng, Sebastian Rudy, Kingsley Coman, Mats Hummels - und Thomas Müller, der es vor zweieinhalb Wochen mit seiner Beschwerde erst zu einem Thema machte, wer spielt und wer nicht spielt. Auch dazu hatte sich Ancelotti geäußert: Dass Müller hinter Robert Lewandowski am stärksten sei. Und: "Ich habe ihn noch nie als rechten Flügelspieler eingesetzt, weil ich nicht dumm bin." Weil er nicht dumm ist, setzte er gegen Anderlecht auf eine offensive Aufstellung, mit Franck Ribéry (der bei seiner späten Auswechslung demonstrativ das Trikot auszog und auf die Bayern-Bank pfefferte), mit Arjen Robben, mit James Rodríguez, mit Thiago, mit Corentin Tolisso, mit Lewandowski. Die Aufstellung sagte: Jetzt ein klares Ergebnis - und dann Ruhe, bitte.