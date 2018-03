14. März 2018, 20:49 Uhr FC Bayern in der Champions League Ein paar Ärgernisse trüben die Stimmung

Beim 3:1 des FC Bayern in Istanbul läuft nicht alles so rund für die Münchner, wie das Ergebnis vermuten lässt.

Besonders die Verletzung von Thiago könnte zu Problemen führen.

Von Benedikt Warmbrunn

Jérôme Boateng saß auf dem Boden, den Pfosten zwischen den beiden Beinen, er sah, wie Vagner Love über seine Beine ins Tor und gleich wieder raus sprang, den Ball im Arm. Irritiert schaute Boateng Love und dem Ball hinterher. Würde es doch noch spannend werden?

Spannend wurde es nicht, dazu hätte Besiktas Istanbul in 31 Minuten sechs weitere Tore erzielen müssen. Aber es wurde aufregend. Zumindest ein paar Minuten lang.

3:1 (1:0) gewann der FC Bayern am Mittwoch in Istanbul, aber das Ergebnis war ohnehin nachrangig. Durch das 5:0 im Hinspiel hatte der Favorit das Viertelfinale in der Champions League selbst mathematisch eigentlich schon erreicht. Entsprechend war auch der Auftritt der Münchner in Istanbul. Die Mannschaft war engagiert genug, um mathematisch nie in Gefahr zu geraten; nach dem frühen Führungstor durch Thiago (18.) war auch der letzte Rest an Spannung gewichen. Gleichzeitig war der FC Bayern nicht durchgehend so präsent und konzentriert, um nicht ein paar kleine Ärgernisse wie unnötige gelbe Karten zu vermeiden. Oder eben dieses Gegentor durch Vagner Love in der 59. Minute. "Ein 3:1-Auswärtssieg, da denkst du eigentlich, dass du vieles richtig gemacht hast", sagte Thomas Müller, "aber so hat es sich auf dem Platz nicht angefühlt."

Jupp Heynckes, der Trainer des FC Bayern, predigt in diesen Wochen, in denen der Klub in der Liga bereits 20 Punkte Vorsprung hat, gerne, dass die Mannschaft niemals nachlassen dürfe - entsprechend sah auch seine Aufstellung gegen Besiktas aus: Von den Stammkräften schonte der Trainer lediglich Joshua Kimmich, den Rechtsverteidiger ersetzte Rafinha.

Im Hinspiel vor drei Wochen hatte der FC Bayern erst nach einer halben Stunde angefangen, die Partie zu kontrollieren - im Rückspiel war es genau umgekehrt. Früh erspielten sich die Gäste gute Gelegenheiten, durch Arturo Vidal (2.), durch Thomas Müller (10.). Besiktas erleichterte dem FC Bayern allerdings das Spiel zunächst; der Gastgeber agierte offensiv, lange jedoch ohne eigene Torszene - dafür mit Lücken in der Defensive. Der FC Bayern nutzte diese vor allem durch Angriffe über die Flügel aus, einer davon führte zur Führung: Müller flankte von der rechten Seite, in der Mitte musste der alleine gelassene Thiago den Ball nur noch über die Linie schieben (18.).

Anschließend zog sich der FC Bayern etwas zurück, das Spiel zerfledderte nun, es gab einige gelbe Karten, und Thiago musste verletzt ausgewechselt werden (33.). Dies sei "keine Vorsichtsmaßnahme" gewesen, sagte Heynckes später; Thiago habe "unter der Fußsohle einen Schmerz verspürt". Der Trainer geht jedoch davon aus, dass es "nicht so schlimm" sei. Zur Pause blieb auch Mats Hummels in der Kabine, Boateng und er hatten je eine gelbe Karte gesehen, und Heynckes, erklärte Hummels, "spielt gerne mit elf Mann zu Ende".