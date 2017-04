9. April 2017, 17:00 Uhr FC Bayern in der Champions League Bayern hat Ersatz für alle - außer für Lewandowski









Feedback

Anzeige

Beim 4:1 gegen Dortmund verletzt sich mit Robert Lewandowski ausgerechnet der Bayern-Spieler, der für die Münchner überhaupt nicht zu ersetzen ist.

Das Problem ist: Auch andere waren oder sind angeschlagen.

Von Claudio Catuogno

Philipp Lahm kann sehr spöttisch lächeln. Er legt dann den Kopf ein bisschen schräg, drückt das Kinn vor, man sieht ein angriffslustiges Blitzen in seinen Augen. Manchmal bedeutet das: Leute, ich könnte euch jetzt eine Menge erzählen, tu's aber nicht. Als Lahm kürzlich bekannt gab, dass er nächstes Jahr nicht Uli Hoeneß' neuer Sportdirektor wird, da grundierte er diese Nachricht mit der nonverbalen Süffisanz eines Mannes, der viel weiß, aber wenig preisgeben wird. Manchmal drückt Philipp Lahm mit seinem spöttischen Kopf-schräg-Kinn-vor-Lächeln aber auch das Gegenteil aus: dass er doch auch nicht auf alles eine Antwort wissen kann, bloß weil er der Bayern-Kapitän ist.

Am Samstagabend nach dem 4:1 (2:1) gegen Borussia Dortmund wurde Philipp Lahm in den Arena-Katakomben gefragt, ob er schon eine erste Diagnose abgeben könne zur Schulterverletzung des Stürmers Robert Lewandowski - und ob Lewandowski denn nun mitspielen könne am Mittwoch gegen Real Madrid. Eine erste Diagnose? Er? Der Kapitän und Rechtsverteidiger? Ja glauben die Leute denn, er habe einen eingebauten Röntgenblick? Kopf schräg, Kinn vor. "Ich weiß es nicht", sagte Lahm also. "Ich glaube ja, da macht man erst mal Bilder."

Ja, wenn die Fußballersehne schmerzt, macht man erst mal Bilder. Ultraschall. Kernspin. Und dann steht da am nächsten Tag zum Beispiel "Sehnenteilabriss im Ellenbogen" auf einem Formular - wie bei Lahm kurz vor der WM 2010. Lahm hat das mehrmals erlebt: wie sich plötzlich alles Hoffen um Bangen um ein Körperteil eines Schlüsselspielers drehen kann. Tut es weh? Wird es trotzdem gehen? Lahm trug damals in einer Schiene quasi den Ellenbogen der Nation spazieren. Es tat dann zwar noch weh zum WM-Start. Aber es ging.

Und die Schulter der Nation, zumindest der bayerischen Fußballnation, das ist jetzt die von Robert Lewandowski. Rechts.

Anzeige

Philipp Lahm wollte sich am Samstag nicht als Hobbydoktor profilieren, seine eher pessimistische Rede zur Schulter der Nation war ausschließlich seiner Lebenserfahrung geschuldet: "Wenn ein Spieler raus muss, ist das nie ein gutes Zeichen." Lewandowski selbst, der zwar auch nicht in seine Schulter hineinschauen kann, aber wenigstens hineinfühlen, war optimistischer: "Wir wollten kein Risiko eingehen, deshalb habe ich mich auswechseln lassen. Es tut ein bisschen weh, es ist eine Schulterprellung, glaube ich. Aber es wird kein Problem für Mittwoch sein." Davon gingen am Sonntag, nach entsprechenden Untersuchungen, auch die Ärzte aus.

Aber die Bilder der Mediziner sind ja sowieso nur das eine. Die Bilder, die während so eines Spiels live versendet werden, reichen manchmal schon, um die Freude über ein 4:1 gegen den westfälischen Lieblingsrivalen in einen Schleier der Beunruhigung zu hüllen: Lewandowski, wie er in der 68. Minute alleine auf den Dortmunder Torwart Roman Bürki zusprintet, wie er links vorbei ziehen will, über Bürkis Fuß stolpert, abhebt, auf die Schulter kracht. Wie er zunächst noch den Elfmeter zum 4:1 verwandelt, halbhoch links, wie er sich dann an die Schulter fasst, mit schmerzverzerrtem Blick. Und wie bei den Bayern die große Aufregung ausbricht.

Auswechseln! Ausgerechnet "Lewa"! Viele fassten sich jetzt ihrerseits an die Schulter, als müssten sie das Malheur erst mal begreifen: Arturo Vidal auf dem Platz, der Trainer Carlo Ancelotti an der Seitenlinie, der Arzt Volker Braun auf der Bank.

Die Bayern haben drei vorzügliche Innenverteidiger im Kader - Mats Hummels, Javi Martínez und Jérôme Boateng -, und wenn da nun am Sonntag Hummels das Training abbrechen musste, wohl wegen einer Verletzung am Sprunggelenk - dann ist das sicher eine Schwächung für die kommenden Wochen. Aber es bleiben immer noch zwei Innenverteidiger übrig.