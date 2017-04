26. April 2017, 16:09 Uhr FC Bayern im DFB-Pokal Die Wette des Carlo Ancelotti









Gegen Dortmund steht für den FC Bayern das alles entscheidende Spiel der Saison an.

Besonders Trainer Carlo Ancelotti ist gefordert, seine alternde Mannschaft noch einmal zu motivieren.

Die jungen Profis kamen bei ihm bislang wenig zum Zug.

Von Martin Schneider

Carlo Ancelotti verachtet das Unerwartete. Seine eigenen Elfmeter zum Beispiel. Als er vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund gefragt wurde, ob er denn ein guter Schütze gewesen sei, meinte er: "Ich wollte einmal in einem Finale nach rechts schießen und der Ball ging nach links. Ich war furchtbar schlecht." Die Dinge in eine Richtung zu planen und dann in einer anderen Ecke zu landen - das sollte man als Fußballer vermeiden und als Trainer erst recht.

Die große Frage vor dem möglicherweise letzten großen Spiel der Münchner in dieser Saison ist, ob die Saison des FC Bayern so endet, wie früher Ancelottis Elfmeterversuche. Dass er sie in eine Richtung geplant hat und dann läuft sie doch in eine andere. Der Italiener hatte für seine Mannschaft genau eine Strategie, auf die er alles gesetzt hat, das hat das Spiel in Madrid gezeigt. Nämlich: Vertraue deiner Stammformation, vertraue der alten Garde.

Der Italiener hat es auch mit einigen Tagen Abstand geschafft, dass man das Champions-League-Aus in Madrid nicht mit seinem Namen in Verbindung bringt. Und er hat gute Gründe. Eine plötzliche Verletzungswelle raffte wichtige Spieler dahin. Robert Lewandowski, Jérôme Boateng und Mats Hummels taten sich an verschiedenen Stellen des Körpers so sehr weh, dass man sie an einem - sagen wir - zehnten Spieltag gegen Freiburg eher nicht eingesetzt hätte. Auch Manuel Neuer ging nach seiner Fuß-OP nicht hundertprozentig fit ins Spiel gegen Madrid - jedenfalls deutet sein Mittelfußbruch bei einer eher unspektakulären Aktion darauf hin. Ancelotti kann zu Recht argumentieren, dass seine höchst angeschlagene Mannschaft trotzdem zwei große Spiele gemacht hat.

Man kann aber auch argumentieren, dass Ancelotti teilweise selbst verschuldet eine höchst angeschlagene Mannschaft ins Spiel schicken musste. Die vielen Verletzungen schmerzen auch deswegen so sehr, weil der Italiener die zweite Reihe nicht förderte. Die stille Reserve, das sind Renato Sanches, Douglas Costa, Kingsley Coman und vor allem Joshua Kimmich.

Diese vier Fußballer spielten in der Rückrunde kaum eine Rolle. Auch in normalen Ligaspielen setzte sie Ancelotti nur sehr dosiert ein, Coman etwa in diesem Jahr nur ein einziges Mal über 90 Minuten. Selbst Gladbachs Manager Max Eberl, der über Monate bei den Bayern im Gespräch war, sagte in der Sport-1-Sendung Doppelpass: "Douglas Costa und Kingsley Coman waren vor einem Jahr auf einem anderen Niveau. Gerade sind es nicht die Backups, die Bayern braucht."