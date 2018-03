11. März 2018, 08:33 Uhr FC Bayern Heynckes trifft eine Verabredung mit sich selbst

Nach widersprüchlichen Aussagen zu seiner Zukunft will Jupp Heynckes nun kategorisch schweigen.

Auch die Verantwortlichen beim FC Bayern haben sich offenbar vorgenommen, nichts mehr zur Bayern-Trainer-Thematik zu sagen.

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Um Punkt 18.30 Uhr kam Jupp Heynckes aus dem Kabinentrakt, um mit seinem Rollkoffer in den Feierabend zu ziehen. Noch einmal sprach ihn ein Reporter an, doch der Trainer des FC Bayern hielt sich an jene Verabredung, die er wohl vor allem mit sich selbst getroffen hat. Ohne ein weiteres Wort zum Dauerthema Trainerfrage zu verlieren, zog er von dannen. "Ich habe mir vorgenommen, gar nichts mehr dazu zu sagen", hatte Heynckes zuvor gesagt, denn: "Es ist alles dazu gesagt."

Zuletzt war all das Gesagte allerdings ein bisschen verwirrend geraten, nachdem Heynckes nach seinen vielen und eigentlich unmissverständlichen Erinnerungen an seine nur bis zum 30. Juni geltende Vereinbarung am Freitag insistiert hatte, er habe nie gesagt, dass er definitiv aufhören werde am Saisonende. Und weil auch Präsident Uli Hoeneß schon vor dem Spiel gegen den Hamburger SV das große Schweigen ausgerufen hatte, könnten sich weitere Fragen nach dem künftigen Trainer wohl ähnlich zuverlässig einstellen wie am Samstag die nächste hohe Niederlage des HSV in München.

"Egal, wie groß der Vorsprung ist"

Mit einem lockeren 6:0 (3:0) hatten sich die Bayern auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Besiktas Istanbul eingestimmt. Robert Lewandowski mit seinen Saisontoren 21 bis 23 (12./19./90., FE), Franck Ribéry mit seinem zweiten und dritten Saisontor (8./81.) sowie Arjen Robben mit seinem fünften (55.) schossen den vorerst wahrscheinlich letzten hohen Sieg gegen den HSV heraus, für den ein Abstieg immerhin den Vorteil hätte, dem FC Bayern aus dem Weg zu gehen. "Das Spiel und auch das Ergebnis sind wichtig für Mittwoch", sagte Heynckes zum sportlichen Teil der Veranstaltung. Schließlich dürfe man nie nachlassen, und so gewissenhaft aufzutreten, "haben wir auch am Mittwoch vor". Trotz des 5:0 aus dem Hinspiel, nach dem der Einzug ins Viertelfinale eigentlich nicht mehr in Frage steht.

Obwohl die Münchner ihren Eifer zwischendurch etwas gedimmt hatten und Lewandowski in der 86. Minute sogar noch einen Foulelfmeter über das HSV-Tor geschossen hatte, durften sie von sich behaupten, des Trainers Credo umgesetzt zu haben. "Egal, wie groß der Vorsprung ist", sagte Robben über das 20-Punkte-Polster auf den Tabellenzweiten FC Schalke, "wir müssen immer weiter. Wir können, wir dürfen nicht nachlassen." Schon am Sonntag in einer Woche könnte ihr 28. Meistertitel auch rechnerisch feststehen.

Um sich für die echten Herausforderungen in der Champions League und im Pokal zu wappnen, taugte der hilf- und wehrlose HSV allerdings kaum. Welch leichtes Spiel der FC Bayern wieder einmal hatte, ließ sich allein schon daran erkennen, wie die Tore entstanden. Die Gegenwehr der Hamburger fiel dabei mit gutem Willen mäßig engagiert aus, und wenn doch einmal größere Einsatzfreude zu beobachten war, gerieten die Abwehraktionen mindestens unglücklich.

Wie bei Ribérys 1:0, als er von Hamburgs Kapitän Gotoku Sakai unfreiwillig mit einer Grätsche bedient wurde, die eigentlich als Rettungsversuch vor dem heranstürmenden Robben gedacht war. Ribéry musste nur noch Torwart Christian Mathenia umkurven und einschieben, ehe er zu seinem Sohn in der ersten Tribünenreihe eilte. "Ich freue mich für ihn und für mich", sagte der Franzose später.