22. April 2017, 17:53 Uhr FC Bayern gegen Mainz 05 Bayern ächzt durchs Katerspiel









Durch ein Tor von Thiago rettet der FC Bayern einen Punkt gegen starke Mainzer.

David Alaba muss zudem früh mit einer Kapselzerrung im linken Knie ausgewechselt werden.

Von Martin Schneider

Der FC Bayern, um es direkt zu erwähnen, ist auch an diesem Samstag das Opfer einer Schiedsrichter-Fehlentscheidung geworden. Es lief die 75. Minute, als Robert Lewandowski eine Flanke von Arjen Robben mit einem Bein in der Luft annahm und der Mainzer Verteidiger Alexander Hack traf mit gestrecktem Bein und offener Sohle das Sprunggelenk des Polen. Der blieb fast eine halbe Minute auf dem Boden liegen, aber Schiedsrichter Frank Willenborg sah darin keinen Strafstoß. Das war falsch. Es hätte Elfmeter geben müssen.

Und nun? Kommt erneut die große Wut wie nach dem Aus in der Champions League am Mittwoch in Madrid (Karl-Heinz-Rummenigge: "Wir sind beschissen worden")? Vermutlich nicht. Dafür war dieses 2:2 gegen Mainz am Ende doch zu gerecht. "Es war schwierig, wir hatten mehr erwartet. In der ersten Halbzeit war es nicht gut, waren wir nicht kompakt, nicht wie sonst. Nach dem Schock gegen Real Madrid war es nicht einfach, aber wir können es besser", meinte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

Nach den 120 Minuten Hochenergierausch-Fußball gegen Real musste der FC Bayern ja wieder irgendwie in die normalen Kicker-Sphären zurückkommen. Das klappte zunächst überhaupt nicht. Es war ein Katerspiel und Bojan Krkic sorgte nach 180 Sekunden erstmal für noch mehr Kopfweh. Rafinha spielte den Ball ins Zentrum auf den bedrängten Arturo Vidal. Der agierte schläfrig, wurde vom heranstürmenden Krkic überrascht, der sich den Ball sicherte und Manuel Neuers Ersatz Sven Ulreich tunnelte.

Das frühe 1:0 der Mainzer, es war die zweite Überraschung des Tages nach der Aufstellung von Carlo Ancelotti. Arjen Robben hatte im Bernabéu 120 Minuten lang gespielt, er durfte trotzdem von Beginn an ran. Die frischeren Kingsley Coman und Douglas Costa saßen auf der Bank. Joshua Kimmich soll ja in der kommenden Saison Lahm-Nachfolger werden, allerdings mit der Betonung auf "kommende Saison". Wenn Philipp Lahm im Moment noch eine Pause vor dem DFB-Pokalspiel gegen Dortmund bekommt, dann spielt Rafinha und Kimmich sitzt draußen. Renato Sanches dagegen hat sich bei seinem unglücklichen Auftritt in Hoffenheim wohl langfristig aus der Startelf hinausgespielt.

Außerdem stand in der Abwehr ein gewisser Mats Hummels, der vor dem Spiel gegen Madrid kaum 20 Meter humpelfrei laufen konnte, dann 120 Minuten durchhielt und sich am Freitag überraschend fit meldete. Javi Martínez und Jérôme Boateng schafften es verletzungsbedingt nicht in den Kader

Hummels, so viel sei gesagt, lief tatsächlich relativ rund und war sogar noch einer der besseren Münchner gegen eine Mainzer Mannschaft, die mit der Einstellung auflief: "Ihr seid also angeschlagen? Dann gehen wir mal richtig nervig sofort vorne drauf. Nichts für ungut, danke auch."

Das klappte, Thomas Müller musste sogar per Philipp-Lahm-Grätsche einen Ball gewinnen und spielte und ihn dann per Thiago-Hacke weiter. Es gab Szenenapplaus in der Arena. Auch, weil es sonst eher Szenen zum Erschrecken gab. In der 15. Minute lief Thiago beim Versuch einen Ball zu gewinnen völlig ins Leere und Levin Öztunali rannte wie schon Krkic zuvor alleine auf Ulreich zu. Der riss gerade noch seinen rechten Arm im Manuel-Neuer-Style nach oben und verhinderte das sichere Nullzwei.

Die Crux an der Mainzer Taktik war allerdings: Wer versucht, den FC Bayern früh zu stören, der lässt hinter der ersten Verteidigungslinie große Räume - und Robben sowie Franck Ribéry sind nicht die schlechtesten Konter-Spieler der Liga. So rannte nach einem Müller-Pass Ribéry alleine über das Feld, stecke auf den Niederländer durch, der in der 16. Minute aus spitzem Winkel am Mainzer Torwart Jannik Huth vorbei ins lange Eck zum 1:1 einschoss.

Nach nur 17 Minuten kam Kimmich für David Alaba, der nach einer ersten Diagnose mit einer Kapselzerrung im linken Knie ausgewechselt wurde. Ob er gegen Dortmund im DFB-Pokal spielen kann, ist fraglich.

Das Tor gab den angeschlagenen Münchnern ungefähr zehn Minuten Sicherheit. Ein paar schöne, aber nicht zu Ende gespielte Robben-Ribéry-Spielzüge sorgten für ein bisschen Torgefahr. Aber nicht mehr. Dann spielte Mainz einfach weiter seine Alles-nach-vorne-Taktik. Vidal stoppte in der 24. Minute Öztunali mit einem sehr konsequenten Bodycheck im eigenen Sechzehner, den Schiedsrichter Willenborg aber als regelkonform wertete.