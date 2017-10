27. Oktober 2017, 10:00 Uhr FC Bayern gegen Leipzig Heldenfußball schlägt Systemfußball









Beim Duell Leipzig gegen Bayern prallten zwei Systeme aufeinander, diesmal siegte der Heldenfußball.

Am Samstag treffen sich beide Teams schon wieder.

Von Christof Kneer, Leipzig

Das letzte Mal, dass man Jupp Heynckes so gesehen hat, ist über fünf Jahre her. Er ist damals aufgeregt von Timoschtschuk zu Olic und wieder zurückgelaufen, und man weiß bis heute nicht, ob auch Heynckes überrascht war, als plötzlich ein grüner Mensch als Schütze am Elfmeterpunkt auftauchte, der sich als sein Torwart herausstellte. Manuel Neuer hat damals getroffen, ebenso wie zuvor Philipp Lahm und Mario Gomez, aber Ivica Olic hat nicht getroffen, ebenso wenig wie Bastian Schweinsteiger. Und Timoschtschuk hat gar nicht erst geschossen, ebenso wenig wie Toni Kroos - in der Wahrnehmung dieses glorreichen Vereins war das schlimmer als die Niederlage in diesem Champions-League-Finale 2012. Mia san mia, und die trauen sich nicht, die Saupreiß'n? Das konnte nicht ungesühnt bleiben.

Warum er nicht dafür gesorgt habe, dass der erfahrene Timoschtschuk schießt, hat Uli Hoeneß später dem Manager Christian Nerlinger vorgeworfen, der an diesem Abend begann, der Ex-Manager Christian Nerlinger zu sein. Im Klub haben sie beschlossen, dass Nerlinger doch ein ganz praktischer Sündenbock sei - so konnte man Jupp Heynckes schützen und diesen Matthias Sammer holen, unter dessen strenger Mentalitätsaufsicht so etwas bestimmt nie mehr vorkommen würde.

Fünf vorbildliche Strafstöße unter Druck

Fünfeinhalb Jahre später ist dieser Sammer schon lange nicht mehr bei diesem glorreichen Verein, dafür ist Heynckes wieder da. Er hat auch dieses Mal wieder recht bewegt dreingeschaut, als seine Spieler beim Pokalspiel in Leipzig zum Elfmeterpunkt schritten, aber diesmal gab es keine Katastrophen zu besichtigen. Robert Lewandowski, David Alaba, Mats Hummels, Sebastian Rudy, Arjen Robben: Wer ein Lehrvideo zum Thema "vorbildliche Ausführung von Strafstößen unter Druck" herstellen möchte, der kann das alles so senden, gerne auch in dieser Reihenfolge.

Übrigens hätten sich nach diesem 6:5-Sieg der Bayern nach Elfmeterschießen auch ein paar Leipziger Strafstöße hinein schneiden lassen, alle im Grunde, bis auf den letzten: Da lief Timo Werner an und wurde ein Schüsschen los, das eher ins andere Video gehört, in dem auch Thomas Müllers Champions-League-Elfer gegen Atlético Madrid vorkommt. In diesem Video veranstalten Fußball-Promis einen Wettbewerb, wer am schlechtesten schießt.

Offiziell litt Timo Werner, 21, zuletzt an einer Blockade der Halswirbelsäulenmuskulatur, deshalb hat er auch nicht von Anfang an gespielt gegen die Bayern. In diesem Elfmeterschießen wurde nun aber eine bisher nicht bekannte Blessur offenkundig, eine Blockade der Torjägerinstinktmuskulatur. Bayerns grüner Mensch im Tor, Werners früherer VfB-Stuttgart-Kumpel Sven Ulreich, konnte gar nicht anders, als dieses lausige Elfmeterle zu halten.

So erfuhr diese rasante Partie am Ende eine Zuspitzung, die sie nicht verdiente. Ausgerechnet dem Stürmer, dem die Zukunft gehört, rutschte der schlechteste Schuss des Abends raus, womit er seinem Team, dem womöglich ebenfalls die Zukunft gehört, die Gegenwart verdarb.