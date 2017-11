18. November 2017, 17:35 Uhr FC Bayern gegen FC Augsburg Frisur sitzt, Ergebnis stimmt









Der FC Bayern München gewinnt mit 3:0 (2:0) souverän gegen den FC Augsburg.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes feiert seinen 500. Sieg in der Bundesliga.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen und hier alle Ergebnisse der Bundesliga.

Von Tim Brack

Auf ein farbliches Signal hatte Bayern-Trainer Jupp Heynckes dann doch verzichtet. Vor dem bayerischen Derby hatte er darüber gescherzt, sich seine Haare rot zu färben, weil seine Spieler Rafinha und Robert Lewandowski in der Länderspielpause erblondet bzw. ergraut waren. Doch Heynckes war dann doch bei seiner natürlichen Haarfarbe geblieben. Und so kam am Samstagnachmittag fast so etwas wie Langeweile auf, was auch am Ergebnis lag. 3:0 (2:0) schlugen die Münchner die Augsburger - und ließen ihnen nie eine Chance.

Sandro Wagner war bei dem Sieg erwartungsgemäß noch nicht in der Aufstellung der Münchner zu finden, auch wenn das öffentliche Begehren darauf hindeutet, dass der Hoffenheim-Stürmer bald zumindest auf der Bank der Bayern sitzen könnte. Sportdirektor Hasan Salihamidzic berichtete bei Sky über Gespräche mit den Hoffenheimern. "Natürlich wird es auch um die Ablösesumme gehen", sagte er." Wir sind da total entspannt, sind nicht unter Druck und haben Zeit."

Kingsley Coman fehlt

Überraschender als das Fehlen von Wagner war die Abstinenz von Kingsley Coman. Der Franzose fehlte aufgrund einer Sehnenreizung im linken Fuß, auch die Positionen von Thomas Müller, Thiago und Franck Ribéry waren vakant. Heynckes löste das mit einer ungewöhnlichen Personalie: Juan Bernat bestritt sein erstes Pflichtspiel der Saison und der ausgebildete Linksverteidiger stürmte 116 Tage nach seinem Syndesmosebandriss gleich auf der Coman/Ribéry-Flügelposition. Hinter ihm sicherte Rafinha ab, der David Alaba ersetzte.

Bayern bediente sich in den ersten Minuten den sonst so häufig gewählten Mitteln eines Underdogs: Sie konterten und waren nach Standards gefährlich. Doch diese atypische Haltung legte die Heynckes-Mannschaft bald ab, sie ließ den Ball durch die eigenen Reihen rotieren und suchte ein Loch im massierten Augsburger Verbund. Der graublonde Lewandowski verpasste es als Erster, aus der Überlegenheit ein Tor zu erzielen. Nach einem Lupfer von Arturo Vidal hinter die FCA-Reihen leitete Bernat den Ball auf den besten Stürmer der Münchner weiter. Doch Lewandowski konnte aus kurzer Distanz nur noch auf die kurze Ecke spitzeln, wo Augsburgs Schlussmann Marwin Hitz zur Stelle war (13.).