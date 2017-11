1. November 2017, 10:42 Uhr FC Bayern Durchgebissen im infernalischen Lärm









Von Martin Schneider , Glasgow

Irgendwie musste dieses Spiel mit Blut enden, aber Javi Martínez machte das nichts aus. "Ich ziehe mir gerne jedes Spiel einen Cut zu, wenn ich dabei ein Tor schieße", sagte er nach dem Match mit einem weißen Pflaster über dem rechten Auge zu seiner Aktion, die den FC Bayern im Spiel gegen Celtic Glasgow gerettet hat. Ja, es habe wehgetan, gab er zu, "aber es war nur Blut". Deswegen müsse man sich noch lange nicht auswechseln lassen. Später am Abend postete Martínez ein Bild von sich und schrieb darunter "Happy Halloween."

In der 77. Minute knallte Martínez' Schädel gegen den Kopf von Nir Bitton. Beide wollten in eine Flanke von David Alaba springen, Martínez' Kopf war zuerst am Ball - weswegen die Kugel dann zum 2:1 und damit zum Tor des Tages ins Netz ging.

Der Münchner brachte damit ein Stadion zum Schweigen, das eigentlich gerade bereit war, richtig auszurasten. So um die 60. Minute bemerkten die Celtic-Fans, dass dieser FC Bayern heute verwundbar sein könnte und fingen an, immer lauter zu singen. Als Callum McGregor in der 74. Minute dann im Rücken von Rafinha weglief und Sven Ulreich durch die Beine zum 1:1 einschoss, flog das Dach des Celtic-Parks in den Glasgower Nachthimmel. Es folgten drei Minuten Freude, Hoffnung, infernalischer Lärm - dann kam Martínez.

Rummenigge lobt "ein rassiges Kampfspiel"

Alle Bayern-Spieler schwärmten später von der Atmosphäre. "Alle hatten Gänsehaut", meinte Niklas Süle. "Unfassbare Stimmung, die habe ich sehr genossen", sagte Mats Hummels und Arjen Robben, der bei seiner Auswechslung auch von den Celtic-Fans beklatscht wurde, sagte: "Das habe ich nicht oft erlebt. Das ist respektvoll. Es war wirklich eine super Erfahrung, hier zu spielen". Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete das Spiel später bei seiner Bankettrede als "Fußball in Reinkultur. Wie in alten Zeiten." Ein "rassiges Kampfspiel" sei es gewesen.

Tatsächlich ist der FC Bayern nun im Ergebnis souverän ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, weil er sich durch dieses Spiel durchgebissen hat. "Wir wussten, dass sie Kämpfer sind und dass wir genau so zurückkämpfen mussten", sagte Martínez später.

Schon bei der Aufstellung wählte Bayern-Trainer Jupp Heynckes eher Stärke als Technik. Im Mittelfeld spielte das Trio Corentin Tolisso, Arturo Vidal und eben Martínez - Sebastian Rudy und Thiago saßen auf der Bank. Zunächst schien der Plan nicht aufzugehen. "Es ist immer schwer, wenn Spieler von der Bank kommen, die dann länger nicht gespielt haben. Wir haben phasenweise zu einfache Ballverluste gehabt", analysierte Torwart Sven Ulreich.