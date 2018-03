15. März 2018, 10:55 Uhr FC Bayern Die unglaubliche Reise des Sandro Wagner

Der FC Bayern gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League mit 3:1 bei Besiktas Istanbul.

Danach gibt es viel Lob für den Torschützen Sandro Wagner.

Von Thomas Hummel , Istanbul

David Alaba fragte: "Ob ich mich freue für ihn?" Für Sandro Wagner und dessen erstes Tor in der Champions League. Alaba weitete die Augen, seine Stimme wurde ein wenig lauter. "Ja, riesig! Das hat er sich einfach verdient." Es war nicht einfach so eine Floskel der Wertschätzung, die der Österreicher seinem Mitspieler im Besiktas-Stadion zukommen ließ. "Wir wissen alle, was wir an ihm haben. Dass er im Training Vollgas gibt. Auch in den Spielen sein Herz wirklich reinlegt und alles tut, um der Mannschaft zu helfen." Es war fast eine Huldigung.

Sandro Wagner steht nicht immer auf dem Spielfeld, wenn der FC Bayern München spielt. Eher selten sogar. Er kam im Winter aus Hoffenheim, weil der Klub seinem Stürmer Robert Lewandowski hier und da eine Pause gönnen will, damit der Pole bei den ganz großen Prüfungen am Ende der Saison gesund und fit ist.

Wagner wird gelobt - und gibt das Lob zurück

Wagner ist der Prototyp des Ergänzungsspielers. Und doch symbolisiert er, warum der FC Bayern einen Sieg an den nächsten reiht. Obwohl die Mannschaft dem Rest der Bundesliga bereits weit enteilt ist. Und zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League nach Istanbul mit fünf Tore Vorsprung angereist ist.

Wagner kam bei Besiktas erst nach 68 Minuten auf den Platz. Er erzielte das Tor zum Endstand von 3:1, mit der Brust nach Vorlage von Alaba. Danach lobte ihn auch Trainer Jupp Heynckes. Es sei nicht einfach, wenn man von einem anderen Klub zu Bayern komme, noch dazu im Winter. Der FC Bayern habe ein hohes Spiel- und Trainingsniveau. "Aber er hat sich sofort reingekniet, er fightet, um sich überall zu verbessern. Das registriere ich mit großer Freude."

Während Heynckes das sagte, stand Wagner in den verzweigten Gängen des Stadions, trug den verordneten dunkelblauen Anzug mit dunkelblauer Krawatte. Und pries sein neues Team. "Wir haben einen guten Spirit in der Mannschaft. Es steht 5:0 und wir geben trotzdem Gas", sagte er. Da wirkte er noch ruhig, aber gleich kam er richtig in Fahrt. Da sei zum Beispiel Kollege Thiago, der zuletzt auch nicht so häufig gespielt hatte und verletzt war, "ein Spieler mit unglaublicher Qualität - der will immer".

Die Einstellung dieser Spieler, die Berufsauffassung als Fußballprofi - drei Monate ist Wagner nun im Kader der Bayern und machte in dieser Istanbuler Nacht kein Hehl daraus, wie beeindruckt er ist. Er wiederholte: "Die Stimmung in der Mannschaft mit dem Trainerteam, sowas habe ich selten erlebt bisher." Um zu schließen: "Wir können Großes schaffen."