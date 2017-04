4. April 2017, 22:48 Uhr FC Bayern Der Münchner Flow ist dahin









Durch ein Tor von Andrej Kramaric verlieren die Bayern 0:1 in Hoffenheim. Es ist die zweite Saisonniederlage.

Carlo Ancelotti rotiert Rafinha, Kingsley Coman und Renato Sanches in die Startelf. Das nimmt den Bayern die Spielsicherheit.

Von Claudio Catuogno

Eines konnte man Julian Nagelsmann, 29, gewiss nicht vorwerfen: Heimtücke. An einer Strategie, um den FC Bayern zu besiegen, hat im stillen Kämmerlein schon so mancher junge Trainer gebastelt, hin und wieder ist so ein Matchplan sogar erfolgreich gewesen. Aber derart offenherzig wie nun Nagelsmann hatte noch kaum ein Coach seine Strategie vorher verraten. Klar, es sei "ein komplizierter Schlüssel" notwendig, um den Bayern-Code zu knacken - aber ein paar Ideen hatte Nagelsmann durchaus: "dass wir mutig auftreten", "über 90 Minuten aktiv", "dass wir sie aus ihrem Pressing rausbringen" - denn "wenn sie Druck bekommen, bekommen sie vielleicht Probleme". Sprach der Trainer der TSG Hoffenheim vor dem Liga-Spiel gegen den Tabellenführer. Leichter gesagt als getan?

Die Bayern hätten jedenfalls gewarnt sein müssen. Aber das sind ja oft die schmerzhaftesten Niederlagen: jene, bei denen es keinen Hinterhalt gab, kein Überrumpeln, bloß einen Wettstreit mit offenem Visier - und am Ende ist man trotzdem unterlegen.

0:1 (0:1) haben die Bayern ihr Auswärtsspiel am Dienstagabend gegen Hoffenheim verloren. Wenn man nur die Tabelle betrachtet, tut ihnen diese Niederlage nicht weh - mindestens zehn Punkte Vorsprung bleiben erhalten; das können sie verschmerzen. Nagelsmann und die Hoffenheimer haben einen großen Schritt Richtung Champions League gemacht. Es wäre ihr Debüt in dem Wettbewerb.

Das Problem aus Münchner Sicht ist nur, dass ihr schöner Flow jetzt dahin ist. Weiter und weiter die Welle reiten, wie zuletzt beim 6:0 gegen Augsburg, wie zuvor zweimal gegen den FC Arsenal - das war ihr Plan gewesen. Atmosphärisch war das Spiel im Kraichgau durchaus eine wichtige Zwischenprüfung, ehe am Samstag die Liga-Partie gegen Borussia Dortmund ansteht und dann die beiden Begegnungen mit Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale. Den Grundstein für große Siege legt man mit kleinen Siegen. Eigentlich. "Das darf uns nicht passieren", klagte Arjen Robben entsprechend verärgert: "Wir sind überhaupt nicht gut gestanden, waren immer einen Schritt zu spät. In der zweiten Halbzeit waren wir überlegen, aber der Ball ging einfach nicht rein heute."

Was man wiederum dem Bayern-Trainer Carlo Ancelotti kaum vorwerfen konnte: Arroganz. Tatsächlich geschont hatte er nur einen Spieler: Thiago war nicht im Kader. Thomas Müller (Blessur am Sprunggelenk) und der Torwart Manuel Neuer (Fuß-OP) fehlten verletzungsbedingt. Von den festen Größen saßen nur Philipp Lahm und Franck Ribéry bei Spielbeginn auf der Bank. Doch diese paar Rochaden genügten, um der Elf die Selbstsicherheit der vergangenen Wochen zu nehmen - und die Hoffenheimer taten das ihre.

Sie waren tatsächlich mutig und aktiv, zum Teil liefen sie ihre Gegenspieler schon im Münchner Strafraum an mit dem Ziel, jedes Aufbauspiel zu unterbinden, sie zu langen Bällen zu zwingen. Robbens Laufwege stellten die Hoffenheimer mit bis zu vier Mann gleichzeitig zu. Das war anstrengend - und nicht ohne Risiko in der eigenen Rückwärtsbewegung. Aber "Mut wird belohnt", sagte Nagelsmann, "nur Übermut wird bestraft - oder Angst". Und in der ersten Halbzeit funktionierte es.

Schon in der zweiten Minute setzte Kemir Demirbay den Kollegen Andrej Kramaric in Szene - Rafinha gelang im Strafraum noch eine Grätsche, der Ball flog ins Aus. Das war schon mal ein spektakulärer Auftakt. Recht schnell fiel dann auch auf, dass beim FC Bayern Renato Sanches mal wieder von Beginn an mitwirken durfte: Dessen Fußgelenk saß arg locker, zwei Fehlpässe binnen sechs Minuten verschaffte den Hoffenheimern die nächsten beiden guten Gelegenheiten. Und in der 9. Minute stand dann Nadiem Amiri völlig frei vor Sven Ulreich; doch der Neuer-Ersatz parierte herausragend im Eins-gegen-Eins.